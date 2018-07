F 1 | GP di Germania - Verstappen davanti alle Mercedes nelle libere 2

quattroruote

: .@Max33Verstappen si prende la scena nella FP2 del #GermanGP, regolando le @MercedesAMGF1 e le @ScuderiaFerrari - DanielePezzini : .@Max33Verstappen si prende la scena nella FP2 del #GermanGP, regolando le @MercedesAMGF1 e le @ScuderiaFerrari - F1_Italia : GP Germania, Prove Libere 2: #RedBull ancora al top, questa volta con #Verstappen -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Maxè stato il più veloce in pista nella seconda sessione di provedel Gran Premio di. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro in 1:13.085, precedendo di una manciata di millesimi le duedi Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto e quinto tempo per le Ferrari, con Vettela Raikkonen.sugli scudi. Hamilton ha chiuso in seconda posizione, accusando un ritardo dal battistrada di soli 26 milesimi di secondo. Lewis si è lamentato di un posteriore ancora poco stabile, che non gli ha consentito di tirare fuori il giro veloce che avrebbe voluto. Sia con Hamilton che con Bottas, le Frecce d'Argento hanno lavorato tanto sul bilanciamento con le gomme ultrasoft, con cui sicuramente verrà affrontato solo uno stint della gara di domenica. Gran parte dei top team, infatti, sembra prediligere l'uso delle soft per la Q2 e, quindi, anche ...