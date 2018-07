Expo 2020 | firmata intesa Aspen e Commissariato Italia

Malagò e Glisenti firmano il protocollo d'intesa - sport protagonista all' Expo 2020 di Dubai : ... alla sostenibilità e ai corretti stili di vita; fare dell'azione formativa ed educativa dello sport un elemento centrale della partecipazione dell'Italia a EXPO 2020 Dubai in quanto contributo allo ...

Expo 2020 : Le bellezze della Puglia alla volta di Dubai : Buone notizie per la valorizzazione del territorio pugliese: la Regione Puglia , infatti, si è impegnata per promuovere opportunità di investimento

Ricerca - Cnr firma l’intesa : è partner scientifico a Expo 2020 Dubai : firmato oggi il protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Commissario generale di sezione per l’Italia a Expo 2020 Dubai. Obiettivo della collaborazione, spiega il Cnr, è “promuovere e supportare le eccellenze italiane nell’ambito dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico”, in occasione della prossima edizione dell’Esposizione Universale sostenibile, attraverso il confronto ...