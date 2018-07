Europeo di Beach Volley | Nicolai-Lupo escono al primo turno contro il duo svizzero

Europeo di Beach Volley : Nicolai-Lupo domani in campo contro Heidrich-Gerson : Nicolai-Lupo passano il turno nonostante la sconfitta agli Europei di Beach Volley, gli azzurri domani in campo contro Heidrich-Gerson Nel Campionato Europeo di Beach Volley i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo domani saranno impegnati a Rotterdam contro gli svizzeri Heidrich-Gerson (ore 16). La coppia delle due che supererà il primo turno a eliminazione diretta negli ottavi se la vedrà con i russi ...

Beach volley - Europeo 2018 Olanda. Rimonta vincente di Rossi/Caminati su Heidrich/Gerson : qualificazione ancora possibile : C’è ancora speranza di qualificazione per Enrico Rossi e Marco Caminati che hanno vinto in Rimonta la seconda sfida dell’Europeo in Olanda dopo la sconfitta con i padroni di casa Boehlè/Van de Velde nella gara inaugurale. A fare le spese della grande reazione della coppia azzurra sono stati gli svizzeri Heidrich/Gerson. La strada per la qualificazione per gli italiani è però ancora lunga e tortuosa perchè, in attesa della sfida tra i ...

Beach volley - Europeo 2018 Olanda. STREPITOSE! Menegatti/Giombini stravolgono il pronostico e battono le numero uno Laboureur/Sude : Un’impresa anche al femminile per questa stagione di Beach volley così avara di risultati. Arriva al primo turno del campionato Europeo e porta la firma di Marta Menegatti e Laura Giombini, all’ultimo torneo assieme prima del rientro di Viktoria Orsi Toth. Le azzurre, nella sfida di debutto al torneo continentale, primo match dei gironi preliminari, hanno superato 2-1 le tedesche Laboureur/Sude, teste di serie numero 1, reduci dal ...

Campionato Europeo di Beach Volley : esordio vincente per Nicolai-Lupo : Nicolai-Lupo perfetti nel loro esordio al Campionato Europeo di Beach Volley All’esordio nel Campionato Europeo di Beach Volley i vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai non hanno tradito le attese, dominando 2-0 (21-13, 21-16) i serbi Kolaric-Basta. A Utrecht i tre volte campioni continentali hanno sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Domani alle ore 13, è in programma l’esordio delle azzurre Marta ...

Beach Volley - Europeo 2018 Olanda. Rossi/Caminati : partenza falsa. Strada in salita per la seconda fase : Enrico Rossi e Marco Caminati escono sconfitti (2-1) dalla prima sfida dell’Europeo ad Apeldoorn in Olanda contro i padroni di casa Boehlè/Van de Velde. Una prova nettamente al di sotto dei loro standard costa carissima ai due azzurri che ora si trovano a rincorrere per conquistare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Non basta il carattere al binomio romagnolo per conquistare un successo ampiamente alla portata: la ...

Beach Volley - Europeo 2018 Olanda. Si parte questa sera! Ed è subito Italia con Rossi e Caminati : Marco Caminati ed Enrico Rossi si prendono la copertina della prima giornata del Campionato Europeo itinerante in Olanda. Spetta ai due romagnoli aprire la kermesse continentale che vede 32 coppie al via nel tabellone maschile e altrettante nel tabellone femminile, con tre binomi Italiani (oltre a Rossi/Caminati anche i campioni in carica Lupo/Nicolai e, in campo femminile, Menegatti/Giombini). Rossi/Caminati saranno in campo questa sera alle ...

Beach Volley - Nicolai e Lupo di bronzo : i campioni azzurri sono tornati - adesso l'Europeo : Il sogno del bis nella finale del secondo Major Series stagionale è sfumato, ma il bronzo conquistato in extremis ieri pomeriggio a Gstaad per il World Tour 2018 è il segnale di come la coppia italiana di Beach Volley Nicolai-Lupo sia ufficialmente tornata. Nella finale per il terzo/quarto posto, i due azzurri hanno avuto la meglio sui rivali statunitensi Jacob Gibb e Taylor Crabb, con il risultato di 2 set a 1. Dopo aver perso il primo con il ...

Beach volley - Europeo 2018 Olanda. Lupo/Nicolai a caccia del poker Europeo ma serve l’impresa : Tre titoli sono già in bacheca ma Daniele Lupo e Paolo Nicolai, quando si parla di Campionato europeo, accendono il turbo e sanno ottenere il massimo. La vigilia della kermesse continentale per la coppia numero uno dl movimento azzurro è stata piuttosto convulsa. Alla base dei risultati al di sotto delle aspettative di questa prima parte di estate c’è l’infortunio alla caviglia che ha tenuto fermo Daniele Lupo per un mese, costringendo la coppia ...

Beach Rugby – Europeo di Mosca : le selezioni italiane maschile e femminile : Le selezioni italiane di Beach Rugby maschile e femminile per l’Europeo di Mosca A distanza di un anno gli Azzurri del Beach Rugby tornano a Mosca per difendere il Titolo Europeoconquistato lo scorso 23 luglio superando in Finale la formazione di casa (6-5 per la selezione italiana).La competizione, targata Rugby Europe, si disputerà il 4 e 5 agosto presso il complesso sportivo Dymano Vodniy Stadium. Gli Azzurri si ritroveranno ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa. Quarto posto per Cappio/Windisch ma che bravi gli azzurri! Russia padrona : Si chiude con un Quarto posto la bella avventura di Paolo Cappio e Jakob Windisch al Campionato Europeo Under 20 di Anapa. la coppia italiana non è riuscita a ripetere oggi gli exploit della giornata precedente ed ha fallito l’appuntamento con il podio ma il Quarto posto è il miglior risultato in un Europeo giovanile dal 2010 (terzo posto di Nicolai/Paolo Ingrosso nell’Europeo Under 20) a oggi. Per Cappio/Windisch non è il primo ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa. Troppo forti i russi per Cappio/Windisch : gli azzurri giocheranno per il bronzo : Stavolta i russi sono Troppo forti per Paolo Cappio e Jakob Windisch che si arrendono nella semifinale delle’Europeo Under 20 di Anapa alla coppia di punta del movimento locale, Veretiuk/Shekunov e nel pomeriggio cercheranno di salire sul podio della competizione giovanile continentale. Semifinale a senso unico con gli azzurri che probabilmente hanno pagato le grandi fatiche di ieri, arrendendosi quasi senza combattere alla solida coppia ...

Beach Volley – Campionato Europeo U20 - gli azzurrini Cappio e Windisch accedono in semifinale : La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive centra l’accesso in semifinale, dove affronteranno adesso i russi Shekunov-Veretiuk Ad Anapa nel Campionato Europeo under 20 di Beach Volley gli azzurrini gli azzurrini Paolo Cappio e Jakob Windisch con una splendida cavalcata hanno centrato l’accesso in semifinale. La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive contro i cechi Dzavoronok-Tezzele 2-1 (21-17, 15-21, ...