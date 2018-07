Europa non chiudere gli occhi | Israele | per legge | è diventato lo Stato

Matteo Salvini : “Non vogliamo distribuire i migranti - lavoriamo per evitare che arrivino in Europa” : In un'intervista concessa al quotidiano Washington Post, il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla dei rapporti con Conte e con il Movimento 5 Stelle: "Siamo in sintonia con premier Conte, usiamo solo toni differenti. Fin quando il M5S rispetta le regole del governo, non c’è pericolo". E sui migranti: "L’obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa".Continua a leggere

Borsa : Wall Street non aiuta l'Europa - a Milano - -0 - 4% - bene Fca - giu' Buzzi : Il mercato sta inoltre assorbendo le parole incoraggianti sullo stato di salute dell'economia del governatore della Federal Reserve Jerome Powell, confermate da alcuni dati macroeconomici arrivati ...

Non archiviamo l’inchiesta sulla morte di Pantani – Lo spettacolo D5 - Pantani sbarca in Europa : Lo spettacolo “D5, Pantani” al Festival Internazionale di Teatro di Tarragona Il caso sulla morte di Marco Pantani è stato archiviato, ma in tantissimi non accettano la decisione presa, convinti che dietro il decesso del Pirata ci sia qualcosa di misterioso, volutamente nascosto. Tonina, madre di Marco, si batte da tempo per avere giustizia, così come anche tantissimi fan del corridore italiano. Per questo motivo è stata creata ...

Sampdoria - senti Ferrero : «L'Europa League non è un sogno» : Ferrero a tutto tondo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: dall'Europa League al mercato, le parole del presidente della Sampdoria.

L'Europa è troppo difficile : il problema di una cultura unita e la banconota da un euro che non c'è : Sola speranza per il mondo che si prospetta, senza arti, senza musica, senza poeti. L'europa è solo un'idea. Una gran bella idea, tanto complicata che ci si è dovuto pensare per secoli e passare ...

Fca soffre in Europa nonostante il traino Jeep Boom Psa-Opel : +65% : Fca, in Europa, deve continuare a dire grazie a Jeep. Il marchio americano, di fatto, sostiene costantemente i risultati del gruppo, visto che in giugno è l'unico a presentare un dato positivo, +72,1%,...

Napoli - ag. Hamsik : 'Tra i top in Europa - offerte cinesi non all'altezza' : Matrin Petras , agente di Marek Hamsik , capitano e centrocampista del Napoli , dice la sua sul 17 azzurro a RMC Sport : 'Le offerte ci sono state tutti gli anni, anche l'anno scorso e due anni fa, ed era normale che ci fossero anche nel corso di questa finestra di mercato. Ma non erano proposte all'altezza del ...

Perché Europa e Usa non riescono più a comunicare : In contemporanea con l’assemblea della Nato a Bruxelles, a Washington DC si è svolto l’incontro tra vari think tank europei e i loro corrispettivi statunitensi, con molti interventi dei rappresentanti dell’attuale amministrazione americana. Per due giorni si è ripetuta la medesima scena. Parlamentar

Ai giovani piace il governo gialloverde. Ma non vogliono uscire dall'Europa : I sondaggi prima delle elezioni del 4 marzo lo avevano previsto: Lega e M5s avrebbero fatto incetta di voti tra i giovani, delusi dai partiti tradizionali e decisi a scegliere il “cambiamento”. Sono passati quattro mesi. Lega e M5s hanno effettivamente conquistato la fiducia degli elettori, specie d

Lagarde - Fmi - : crescita economica globale stabile - ma non in Europa - : Gli investitori monitoreranno con attenzione le parole del numero uno della Fed per capire se la visione dell'Istituto sulla politica monetaria sia cambiata in un contesto in cui i dati ...

L’Europarlamentare Schlein : “Da Salvini delirio di onnipotenza - la Libia non è porto sicuro” : ?Salvini, in pieno delirio di onnipotenza, cerca di sostituirsi anche all’autorità giudiziaria italiana, che in maggio, respingendo il ricorso contro il dissequestro della nave della ONG Proactiva Open Arms aveva stabilito che la Libia non è considerabile un porto sicuro secondo gli standard internazionali.»: l'europarlamentare Schlein risponde alla richiesta di Salvini. «In Italia, ad ascoltare Conte e Salvini, sembra che ci siano due ...

Elisabetta Gardini - immigrati : 'Qualcosa è cambiato in Europa. Non c'è più il messaggio : vi accogliamo tutti' : 'Siamo in un momento di grandi cambiamenti e confronti. Negli Stati Uniti il dibattito sull'Europa, ma si legga Germania, è molto aspro'. Elisabetta Gardini , ospite a L'aria che tira , su La7 , ...

Primi segnali dall'Europa 150 migranti in tre Stati Ma Visegrad non arretra : Secondo la Spagna, infatti, siamo troppo cattivi: «Se l'Italia opta per l'inasprimento della politica migratoria potrebbe cominciare a percorrere la strada verso la disintegrazione dell'Europa», ha ...

Amica Europa : la Germania blocca la tranche di finanziamenti UE alla Grecia perchè questa non ha ancora aumentato l'IVA : Comunque salta all'occhio la 'Solidarietà' europea, la 'Fratellanza' fra paesi: la Germania blocca un esborso necessario per l'economia greca, anche se in realtà si tratta di una pietra al collo di ...