Etna | sciame sismico | oltre 80 scosse di terremoto

Sciame sismico a Catania : quando l' Etna fa paura : l'Etna torna a far paura . Solamente nelle ultime ore sono state registrate più di nove scosse di magnitudo interessante, superiore a due gradi, a Catania e nelle sue zone limitrofe. A renderlo noto è l'osservatorio dell'Ingv, istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, presente nel territorio siciliano. Il versante del vulcano che preoccupa è quello orientale in quanto le scosse si sono registrate nelle zone comprese tra Monte Fontane, ...

Terremoto - 10 scosse in meno di un'ora : sciame sismico scuote l’Etna : Terremoto, 10 scosse in meno di un'ora: sciame sismico scuote l’Etna L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha registrato una decina di scosse tra le 11:36 e le 12.28 con profondità tra gli 11 e i 31 chilometri. Hanno tremato in particolare i centri di Milo e Sant’Alfio, in provincia di Catania Parole chiave: ...