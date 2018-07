Estate netina | inizio col botto | grande successo per il concerto di Vinicio Capossela

Blastingnews

(Di venerdì 20 luglio 2018)colper l’, in piazza Municipio si sono esibitie il duo comico i Soldi Spicci. Pubblico in estasi assiepato sulla monumentale scalinata della Basilica Cattedrale di Noto nel week-end che da' il via ai numerosi spettacoli estivi.perIl cantautore, polistrumentista, apprezzato da critica e pubblico, si è esibito per due ore e mezza insieme all’orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Immaginando “l’orca-estra” che sputa canzoni, strumenti e maestri,ha tralasciato di mettere in scaletta i pezzi forse più conosciuti, da “E allora mambo” a “Che coss’è l’amor” fino al “Ballo di San Vito”. Sul palco di Noto il poliedrico artista ha concesso per ben due volte “L’inno alla gioia, l’uomo vivo”, candidando il Cristo Risorto di Scicli a diventare patrimonio dell’umanita' Unesco, come le ...