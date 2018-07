Estate 2018 | i 16 libri da leggere quest’anno in vacanza

Estate 2018 - la biblioteca di chi non ci sta : E' stato Roquentin a cambiare? O è stato il mondo?". Il servizio integrale, "Se questa Italia fosse un romanzo", è sull'Espresso in edicola domenica 22 luglio. L'elenco prosegue on line e su Twitter, ...

“Guarda quei due sul materassino”. L’Estate dei porcelli - ecco il primo caso del 2018 : L’estate è calda, l’eccitazione pure! A napoli ancor di più. Due sconosciuti sono stati immortalati in un video diventato subito virale durante una performance sessuale su un materassino gonfiabile in mare, a pochi metri dalla riva. Nessun dubbio sull’identità dell’autore del video, che commenta tutta la scena con un inequivocabile: “Chist so’ pazzi” prima che una donna, probabilmente la fidanzata, lo fermi esclamando: ...

Estate BROLESE 2018 La Stagione Teatrale al palatenda. Questa sera la prima commedia : ... inizio spettacoli alle ore h.21,30 Il palatenda è ubicato in piazza Annunziatella e per maggiori informazioni si può chiamare al numero: 0941561224 da leggere LA BELLA ESTATE BROLESE La locandina ...

Previsioni del traffico per l'Estate 2018 : ecco i giorni 'neri' - : Secondo Autostrade per l'Italia, i momenti peggiori per mettersi in viaggio sono le mattinate del 4 e dell'11 agosto. Critico il rientro negli ultimi due fine settimane dello stesso mese e nel primo ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta : Thomas sul palco prima di una ricca Estate (19 luglio) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Eurosport Estate 2018 con ciclismo - tennis - scherma - motori e tanto altro : Sarà un’Estate senza un attimo di tregua per tutti gli appassionati sportivi. Dal ciclismo al tennis, passando per la scherma e le tante discipline olimpiche – in cartellone nei nuovissimi European Championships – i prossimi due mesi saranno un susseguirsi di gare, emozioni e medaglie sui canali Eurosport e su Eurosport Player. <p style="font-we...

Era d’Estate/ Su Rai 3 il film su Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (oggi - 19 luglio 2018) : Il film biografico "Era d'estate" va in onda su Rai 3 oggi, alle ore 21,15. Nel cast ci sono Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, alla regia Fiorella Infascelli. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:01:00 GMT)

A Punta Ala un'Estate di concerti con Music Fest 2018 : Punta Ala: Otto concerti dal vivo, tutti a ingresso libero, dal 21 luglio al 22 agosto, al Porto di Punta Ala, nelle due aree dedicate agli spettacoli: piazza delle Bandiere e Prato Sud. Gran finale ...

Programmi TV di stasera - giovedì 19 luglio 2018. Rai3 ricorda il giudice Paolo Borsellino con il film Era d’Estate : Beppe Fiorello e Massimo Popolizio in Era d'estate Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. E tu quanto vali?: Mentre i Carabinieri e don Matteo indagano su un pirata della strada che ha causata la perdita dell’uso della gambe ad un ragazzo, Assuntina confessa a Cecchini che vuole andare a convivere con il suo fidanzato. Cecchini non ...

Max Pezzali e Ex-Otago/ “Un'Estate ci salverà” - la hit delle vacanze (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali e Maurizio Carucci degli Ex-Otago portano sul palco del Wind Summer Festival 2018 la loro “Un’estate ci salverà”. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:33:00 GMT)

Benji e Fede/ Accendono l'Estate con "Moscow Mule" (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera, giovedì 19 luglio, in occasione della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 Benji e Fede accenderanno Canale 5 con la loro "Moscow Mule".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Look da spiaggia : tutte le tendenze beach dell’Estate 2018 : E’ tempo di viaggi. Qualcuno è già in vacanza, qualcun altro è prossimo alla partenza. Ma cosa mettere in valigia questa estate? Quando si va in spiaggia si vuole stare comodi e freschi, ma questo non...

ERA D’Estate/ Su Rai 3 il film diretto da Fiorella Infascelli (oggi - 19 luglio 2018) : Il film biografico "Era d'estate" va in onda su Rai 3 oggi, alle ore 21,15. Nel cast ci sono Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, alla regia Fiorella Infascelli. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:34:00 GMT)

Nuovo tour de Lo Stato Sociale per l’Estate 2018 con concerti gratuiti in tutta Italia dal 22 luglio : date e città : Un Nuovo tour de Lo Stato Sociale attraverserà l'Italia quest'estate dopo il primo vero tour della band che si è concluso a metà luglio. Lodo Guenzi e compagni, reduci dalla tournée nei club e nelle piazze che li ha portati a debuttare sul palco del Postepay Rock in Roma 2018, hanno annunciato un ricco calendario di date tra festival musicali e arene all'aperto per i mesi di luglio, agosto e settembre. Una serie di date gratuite, per ...