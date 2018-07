Esce in mare e scompare | ritrovata solo la barca | l' appello disperato della figlia sui

Getta cane in mare con pietra al collo ma si libera e riEsce a salvarsi. : Getta cane in mare con pietra al collo ma si libera e riesce a salvarsi. Nel Trapanese un uomo compie… L'articolo Getta cane in mare con pietra al collo ma si libera e riesce a salvarsi. proviene da Essere-Informati.it.

Lancia il cane in mare con una pietra al collo - l'animale riEsce a liberarsi e si salva : Ha gettato il cane con una grossa pietra al collo. Ma l'animale è riuscito a liberarsi e a salvarsi. E' successo al Lido Valderice, nel trapanese. Lo racconta il quotidiano La Sicilia. Il cane è ...

Economia del mare - Paci al rapporto di Banca Intesa : da noi situazione ideale ma servono le condizioni giuste per farla crEscere e creare ... : L'ha detto il vicepresidente della Regione Raffaele Paci intervenendo alla presentazione del rapporto di Banca Intesa sulla "Economia del mare". TURISMO, BUNKERING, TRASPORTO MERCI - Partendo dalla ...

Il mare diventa fluorEscente - il fenomeno misterioso : le immagini pazzesche : Il misterioso fenomeno della bioluminescenza è stato catturato dal fotografo Kris Williams al largo della costa di Anglesey, in Galles, il 25 giugno e il 26 giugno. Le onde del mare diventano blu fluorescente, un bagliore che sarebbe causato da un tipo di plancton che prolifera in quella zona. Una s

Grottammare - Esce dall'acqua dopo il bagno e perde la memoria : ricoverato d'urgenza : Grottammare - È uscito dall'acqua, ha fatto un paio di flessioni sul bagnasciuga e ha perso la memoria. È accaduto ieri lungo la spiaggia di Grottammare ad un ascolano di 65 anni che, nel pomeriggio, ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Luca Maresca e Angelo CrEscenzo si fermano ad un passo dal podio - Erminia Perfetto fuori al primo turno : Si interrompe ad un passo dal podio il sogno di Luca Maresca e Angelo Crescenzo di conquistare una medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Come emerge dal sito ufficiale della Fijlkam, Luca Maresca nella categoria -67 kg ha superato il primo incontro e si è arreso al secondo turno contro il francese Lopes per 2-1, accedendo alla finale per il terzo posto, in cui ha sfidato lo spagnolo Ennkhaili, che è riuscito ad avere ...

Jobs Act - anche le tutele crEscenti generano precari. I nostri consigli a Di Maio su cosa riformare : di Tatiana Biagioni, Aurora Notarianni, Annalisa Rosiello * Facendo seguito alle recenti dichiarazioni del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico relative alla necessità di contrastare la precarietà causata anche dal Jobs act (come previsto nel “Contratto per il governo del cambiamento”) vorremmo, con questo breve contributo, portare la nostra testimonianza di legali al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, relativamente a quello ...

Parkinson - “così la vitamina B3 riEsce a fermare la morte dei neuroni” : La ricerca scientifica sul morbo di Parkinson prosegue senza sosta e sembra aver messo a segno un punto a favore dei pazienti. La vitamina B3 (nicotinamide riboside) potrebbe fermare la morte dei neuroni nei pazienti con morbo di Parkinson, aiutando potenzialmente a rallentare il decorso della malattia. Lo suggerisce uno studio su cellule di pazienti e su animali condotto da Michela Deleidi dell’Università tedesca di Tübingen che ha riferito di ...

Friend of the Sea : ecco i 40 ristoranti di pEsce amici del mare : Friend of the Sea è un’associazione nata a Milano nel 2008 – e fondata da Paolo Brai che oggi ne è il Direttore – con la volontà di offrire al consumatore una certificazione per prodotti ittici sostenibili. Cosa vuol dire? Significa poter scegliere e mangiare pesci e molluschi la cui pesca non depaupera il mare, o il cui allevamento è gestito secondo pratiche che non rispettino l’ambiente, la qualità di vita dei pesci ...