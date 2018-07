Esame Avvocato 2018 | rimandata l' applicazione del nuovo regolamento

Massimo - bocciato 3 volte all’ Esame di avvocato - scrive al ministro : “Che senso ha?” : La lettera sfogo a Fanpage.it di un aspirante avvocato non ammesso per tre anni in fila agli orali dell'esame di Stato di Avvocatura: "Che prospettive può avere un giovane laureato in Giurisprudenza? Tanti anni di studio, di sacrifici anche economici, a cosa sono serviti? Sa indicare un’alternativa all’avvocatura?"Continua a leggere

In arrivo i risultati dell'Esame da avvocato : Giugno è un mese importante per gli studenti, perché coincide con la fine della scuola e l'inizio delle vacanze estive, ma anche per gli aspiranti avvocati: per questi, infatti, sono in arrivo i ...