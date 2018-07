Enti locali : Istat - in 2016 entrate Comuni -6 - 1% - spese -5 - 6% (2) : (AdnKronos) – Nei Comuni della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si registra la spesa pro capite più elevata (1.927 euro), mentre in quelli della Puglia la più bassa (694 euro). Nel 2016 l’ammontare complessivo delle entrate accertate delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane risulta pari a 9.537 milioni di euro (-3,7% rispetto all’esercizio precedente). Le spese complessive impegnate dalle ...

Enti locali : Istat - in 2016 entrate Comuni -6 - 1% - spese -5 - 6% : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Nel 2016 le entrate complessive accertate delle amministrazioni comunali (81.325 milioni di euro) sono diminuite del 6,1% rispetto al 2015; anche le spese impegnate dai Comuni si sono ridotte (-5,6%, 78.809 milioni di euro). Il capitolo di spesa più consistente è rappresentato dall’acquisto di beni e servizi che incide per il 37,0% sul totale, seguito dai redditi da lavoro dipendente (17,7%) e dagli ...

Ragusa - visite per patEnti speciali a disabili in locali inaccessibili : A Ragusa visite per patenti speciali a disabili in locali inaccessibili. A denunciare la questione è Gianflavio Brafa, presidente della rete I Petali

Enti locali - Csa - Cgil - Cisl e Uil : "Comune di Palermo ha bloccato senza motivazione la stabilizzazione dei precari" : ... per evitare possibili danni erariali conseguEnti ai rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Oggi si gioca sulla pelle dei lavoratori a tempo determinato, lasciati nella totale ...

Decreto dignità : nuove norme su licenziamEnti - precariato e delocalizzazione : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 'Decreto dignita'' [VIDEO]. Le nuove misure introdurranno notevoli cambiamenti in tutti gli ambiti del lavoro e riguarderanno sia i lavoratori che le imprese. I nuovi provvedimenti, secondo il programma del Governo, mireranno, in particolar modo, a intervenire positivamente sui contratti a tempo indeterminato, cercando di limitare e contenere, il più possibile, l’utilizzo di quelli a tempo determinato. ...

Enti locali : Mediobanca - in borsa partecipate rendono 17% in meno di industria : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Le sei società italiane partecipate da Enti locali quotate a Piazza Affari (A2A, Acea, Acsm-Agam, Fnm, Hera e Iren) hanno reso dal 2007 il 17% in meno rispetto alle imprese industriali. E’ quanto emerge dallo studio annuale sulle principali società partecipate dai maggiori Enti locali nel periodo 2012-2016 dall’Area Studi di Mediobanca. Ma solo gli azionisti di Hera, Acea e Acsm-Agam sono ...

Enti locali : Mediobanca - da partecipate utili di 5 mld in 5 anni : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Nel 2016 i ricavi aggregati delle 82 principali società italiane partecipate dagli Enti pubblici, a cui fanno riferimento 414 aziende complessive e circa 150 mila dipendEnti, sono stati di 32,2 miliardi di euro, in diminuzione del 13,5% rispetto al 2012. A pesare è stato principalmente il settore dell’energia elettrica e gas, che ha registrato una flessione del 28,5% dal 2012. A crescere, invece, ...

Enti locali : Mediobanca - da partecipate utili di 5 mld in 5 anni (2) : (AdnKronos) – Tra il 2012 e il 2016 le società partecipate hanno generato utili per 5 miliardi, nonostante le perdite subite dal trasporto pubblico (-729 milioni) e dagli altri settori (-83 milioni). Positivi tutti gli altri: l’energia elettrica e gas utili per 4,2 miliardi, l’idrico per 0,7 miliardi, gli aeroporti e le autostrade per 0,4 miliardi ciascuna. Per quanto riguarda le aziende, 58 hanno cumulato utili nel ...

Enti locali - Mediobanca : Hera e Acea regine utili tra partecipate : Milano, 4 lug., askanews, - Hera e Acea si confermano regine nella classifica basata sugli utili delle principali società partecipate dagli Enti pubblici locali italiani più popolosi. Secondo i dati ...

ApeTime è un’app dedicata al mondo dei locali che offrono aperitivi - cocktail ed evEnti : ApeTime è un'applicazione dedicata al mondo dei locali che offrono aperitivi, cocktail ed eventi nelle vicinanze e si rivolge sia alle persone in cerca di divertimento serale, che possono consultare le mappe del portale e trovare gli eventi e i locali grazie alla geolocalizzazione, che a baristi, barman, bartender e gestori di locali, i quali possono creare e pubblicare la loro scheda professionale ed esibire tutte le creazioni a base di ...

Ministeri - sanità ed Enti locali : chi vince la gara degli sprechi : L'allarme lo ha lanciato pochi giorni fa la Corte dei conti. 'È ancora troppo alta, anzi più che prevalente - hanno ammonito i giudici contabili - la quota di acquisti di beni e servizi pubblici fatta ...

Collegato Ars - Dissesto finanziario Enti Locali. : Cannata , FI, : "Soddisfatta per l´approvazione dell´emendamento che consente la salvaguardia dei lavoratori nei Comuni in Dissesto" Palermo, 28/06 2018: "Ieri all´Ars è stato ...

FMI ed Enti locali : firmato Protocollo di Intesa per la tutela del territorio del Lago del Turano : firmato il Protocollo di Intesa tra FMI ed Enti Locali per la tutela del territorio del Lago del Turano Mercoledì 13 giugno, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta e sesta prova degli Assoluti d’Italia di Enduro a Colle di Tora (RI), è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la FMI e alcuni rappresentanti degli Enti Locali. Alla presenza del Delegato alle Infrastrutture della Provincia di Rieti, Matteo Monaco, ...