Emma Marrone criticata per la cucina sporca Volevo dire alle signorine Rottermaier

Emma Marrone - Essere Qui Tour/ Le nuove date da febbraio 2019 : biglietti in vendita e calendario dei live : Emma Marrone, Essere Qui Tour, le nuove date da febbraio 2019 in giro per l'Italia: biglietti in vendita e calendario dei live, il club musicale "Exit" riapre i battenti.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Prezzi dei biglietti per Emma Marrone in tour nel 2019 - prevendite al via su TicketOne : Parte oggi, lunedì 16 luglio, la prevendita dei biglietti per Emma Marrone in tour nel 2019 nelle principali città italiane. Il giro di Emma Marrone nei palazzetti dello sport della penisola ripartirà il prossimo 15 febbraio per proseguire fino al 1° giorno di marzo. I biglietti per Emma Marrone, in concerto nel 2019, sono disponibili in prevendita su TicketOne.it dalle ore 11.00 di oggi, lunedì 16 luglio, anche via call center. Nei punti ...

Le date del tour di Emma Marrone nel 2019 : biglietti in prevendita per i nuovi concerti : Sono state annunciate le date del tour di Emma Marrone nel 2019. La cantante salentina aveva promesso ai suoi fan di annunciare i nuovi concerti già nelle scorse settimane ma poi ha rimandato la comunicazione fino alla serata di ieri. Nelle scorse ore ha comunicato le "date", senza le città: ha condiviso con i suoi seguaci i giorni interessati dai nuovi spettacoli senza specificare le città e le location scelte per la nuova tournée. Oggi ...

L’estate di Emma Marrone - tra musica e mare : Gli ultimi mesi sono stati piuttosto impegnativi per Emma Marrone che, dopo aver pubblicato il suo nuovo album Essere qui, è partita per un tour nei Palasport. La cantante, come sempre, non si è risparmiata e ha regalato dei live esplosivi fatti di pop d’autore con un’attitudine rock. Ora è arrivato per lei il momento per concedersi, finalmente un po’ di sano relax. E dove se non al mare, che per una ragazza del sud come lei è ...

Fabio Rovazzi annuncia un nuovo brano con la partecipazione di Emma Marrone - Al Bano e Nek : Dopo un recente allontanamento da Fedez, [VIDEO]cantante con cui sembrava avere instaurato un buon rapporto di amicizia, Fabio Rovazzi ritorna presentando il suo nuovo singolo intitolato Faccio quello che voglio. Un brano che ha richiesto molto tempo per essere ideato e preparato e vede la partecipazione di alcuni cantanti italiani molto noti quali Nek, Al Bano ed Emma Marrone. Il singolo uscira' in Italia il 13 luglio e spera di raggiungere le ...

Fabio Rovazzi - in Faccio quello che voglio anche Emma Marrone e Carlo Cracco : «Sogno il cinema» : Venerdì 13 luglio esce 'Faccio quello che voglio' feat. Al Bano, Emma e Nek, nuovo attesissimo singolo di Fabio Rovazzi, eclettico comunicatore, scrittore e attore. Rovazzi, da innovatore e creativo ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 12 Luglio : Emma Marrone canta Mi Parli Piano : Wind Summer Festival 2018, diretta seconda puntata del 12 Luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:17:00 GMT)

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Seconda puntata - diretta : Emma Marrone torna su Canale 5 dopo Amici (12 luglio) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, diretta Seconda puntata del 12 luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:50:00 GMT)

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Video - il nuovo singolo “contro” Fedez? I vip - da Emma Marrone a Cracco : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Tanti featuring illustri e il Video ufficiale in uscita domani.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:21:00 GMT)

FABIO ROVAZZI - LITE CON FEDEZ : “ROTTURE PER IDEE DIVERSE”/ Video - intanto Emma Marrone "lo denuncia" : FABIO ROVAZZI e la rottura con FEDEZ: “IDEE DIVERSE”. Presentato il nuovo singolo: “Spero si risanino i rapporti". Il cantante di Andiamo a comandare parla della rottura con il rapper(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:32:00 GMT)

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e pagelle : video - Ilary Blasi stecca mentre "imita" Emma Marrone : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, le pagelle dei protagonisti della prima serata, in onda ieri su Canale 5. Tra i big, Fedez e J-Ax, Annalisa e Benji & Fede.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:40:00 GMT)

La grinta di Emma Marrone a Roma in Mi parli piano prima del ritorno in radio con Rovazzi (video) : Emma Marrone a Roma sfodera tutta la sua energia per l'esecuzione di Mi parli piano, brano con il quale è tornata sul palco di tutti i maggiori palasport italiani per il tour che ha voluto dedicare a Essere qui. Piazza del Popolo ha cantato insieme a lei, segno di quanto sia seguita soprattutto tra i giovanissimi. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che vinto ormai 8 anni fa, Emma è un'artista formata con una solida carriera ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 5 Luglio : Emma Marrone incanta - Riki e gli Cnco protagonisti : Wind Summer Festival 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:56:00 GMT)

Emma Marrone al settimo cielo : massaggio dall'amico in spiaggia e bagno in mare col cane Gaetano : PORTO ROTONDO ? Con il concerto di Napoli Emma Marrone ha chiuso il tour dei palazzetti italiani e ora finalmente può godersi un po? di riposo. La cantante, nata nel talent di...