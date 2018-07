Elliott | «Dal TAS parte il rilancio del Milan | nostro progetto a medio termine»

Milan - Kalinic a un passo dall'Atletico Madrid : ma bisogna aspettare l'ok di Elliott : I due club vicini a un accordo da 20 milioni di euro: il via libera definitivo dopo il 21 luglio, giorno dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Cda

Dal ritorno di Maldini all'idea Giuntoli - come cambia il Milan in mano a Elliott : ... però, 'in base agli accordi in essere , articolo 6.4 del contratto, Elliott ha cambia to gli amministratori del veicolo lussemburghese Rossoneri Investment che controlla la Rossoneri Sport Investment.

Caos Milan : Li non completa l’aumento di capitale - fondo Elliott ad un passo dalla proprietà : Milan– Li Yonghong non ha completato l’aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi, così Elliott, sollecitato dall’ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 mln di euro. Li, che ha già un debito di 303 mln con il fondo, deve restituire i 32 milioni in 7-10 giorni. Altrimenti si avvierà l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott, davanti al tribunale del ...