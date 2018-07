Egitto | svelato il mistero del sarcofago | custodiva i resti di tre persone

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Scoperti idi tre scheletri in unritrovato ad Alessandria d'. Secondo le prime valutazioni del ministero dell'Antichità egiziano, il sepolcro potrebbe aver ospitato un'intera famiglia, forse dell'epoca Tolemaica o romana. Come riporta Repubblica, idelle tre mummie sono stati recuperati in pessime condizioni. Il ritrovamento inizialmente aveva destato curiosità ed eccitazione in quanto isarebbero rimasti intatti per oltre 2mila anni. Il ritrovamento era avvenuto durante i lavori di costruzione di un palazzo ad Alessandria.An Egyptian archaeological mission from the Supreme Council of Antiquities uncovered an ancient tomb dating back to the Ptolemaic period, pic.twitter.com/GOlJ6qfQoc- Ministry of Antiquities (@AntiquitiesOf) 1 luglio 2018Qualcuno temeva pure che l'apertura delpotesse scatenare qualche maledizione. "Sono solo superstizioni, ...