ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Egitto, la Trilogia del Cairo è lo specchio di un Paese) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - Noovyis : Un nuovo post (Egitto, la Trilogia del Cairo è lo specchio di un Paese) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - Cascavel47 : Egitto, la Trilogia del Cairo è lo specchio di un Paese -

(Di venerdì 20 luglio 2018) di Federica Pistono* Ladelsi situa nel periodo realista del grande scrittore egiziano, Premio Nobel per la Letteratura nel 1988. Questa fase della produzione letteraria di Nagib Mahfuz si colloca tra il periodo “faraonico”, in cui le storie sono ambientate nel passato per sfuggire ai rigori della censura, e il periodo “introspettivo”, in cui l’autore dedica uno spazio più ampio al personaggio e alla sua psicologia. La, pubblicata in arabo negli anni 1956-57, narra la storia di una famiglia di commercianti della piccola borghesiata tra il 1917 e il golpe militare del 1952. Proprio la piccola borghesia, ceto di provenienza dell’autore, è al centro di molte opere di Mahfuz, perché da questa classe sociale emergono le nuove leve politiche e militari che animano la Rivoluzione del 1952, da cui nasce l’moderno. Se il ceto sociale prescelto è quello ...