Egitto | aperto il sarcofago gigante | trovate tre mummie decomposte

Il misterioso sarcofago trovato in Egitto e rimasto chiuso per millenni è stato aperto : Il misterioso sarcofago di granito nero scovato ad Alessandria d'Egitto è stato finalmente aperto. Nonostante le insistenze di quanti vedevano nella possibile apertura una minaccia, il coperchio della tomba è stato sollevato. Dentro, gli archeologi hanno trovato tre scheletri immersi in un liquido rosso dall'odore insopportabile e una testa in alabastro, in condizioni non ottimali. Secondo i ricercatori, i resti umani potrebbero ...

È stato aperto il sarcofago trovato ad Alessandria d'Egitto : Dentro c'erano tre scheletri e un liquido rosso con un odore insopportabile, oltre che una testa in alabastro