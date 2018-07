Ecco King Tide | il battle royale con gli squali

Meno quad e più trekking : Ecco la 'nuova vita' delle Alpi : Si tratta di progetti e iniziative in grado di dare impulso a una nuova economia fatta di agricoltura responsabile , turismo dolce e salvaguardia del territorio. Buone pratiche che Legambiente ...

Angelina Jolie elegantissima tra i reali di Buckingham Palace : Ecco la regina di Hollywood (e non solo) : Angelina Jolie elegante come una reale d'Inghilterra. Hanno già fatto il giro del mondo le immagini della meravigliosa attrice di Hollywood, giunta a Londra prendere parte alle celebrazioni del 200esimo anniversario dell'Ordine di San Michele e San Giorgio presso la cattedrale di St. Paul.L'evento, a cui avrebbe dovuto partecipare anche la regina Elisabetta (assente per qualche lieve malessere), riunisce le figure che maggiormente si sono ...

Meghan Markle dietro a Kate Middleton sul balcone di Buckingham Palace : Ecco perché : Le recenti celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta (che cade in aprile ma si festeggia in giugno) hanno dato tanto materiale alla stampa. Intanto perché era la prima volta di Meghan Markle. Tutti gli occhi erano puntati sulla moglie del principe Harry e neo duchessa del Sussex, che non ha deluso le aspettative in fatto di look, anche se molti hanno notato un piccolo passo falso. L’ex attrice di Suits, arrivata alla ...

Royal family - l’incidente a Buckingham Palace ferma la festa : Ecco cosa è successo a un maresciallo a cavallo : Durante la sfilata delle forze armate per la festa inglese Trooping the Colour, il maresciallo Marshal Guthrie, 79 anni, ha avuto un malore (probabilmente a causa del caldo) mentre era a cavallo, a Buckingham Palace. Guthrie è caduto a terra ed è stato subito soccorso sul posto dai paramedici ed è stato portato in ospedale. Fortunatamente, il giorno dopo, era già in via di guarigione. L’incidente ha tardato di qualche minuto l’uscita ...

Cryptojacking - Ecco come funziona l’ultima tendenza in fatto di attacchi informatici : dirottare PC e dispositivi per generare monete digitali : Con l’aumento delle monete virtuali e delle criptovalute, come Bitcoin e Monero, si sente sempre più parlare di Cryptojacking, un vero e propro incubo per tutti gli utilizzatori di PC, tablet e smartphone. Ma di cosa si tratta esattamente? Siamo tutti potenzialmente a rischio? Esiste un modo per proteggersi? Venustech, fornitore di servizi e soluzioni di sicurezza specializzata, ha provato a fare il punto su quello che sembra essere uno tra i ...

Uefa - Ecco il ranking al termine della stagione 2017/18 : ROMA - La finale di Kiev è stata l'ultima pagina di una lunghissima stagione europea e ora si può trarre un bilancio definitivo. Il ko del Liverpool è stato accolto con un sorriso da parte dei tifosi ...

Kingdom Come Deliverance : Ecco la roadmap dei DLC in arrivo : Warhorse Studios ha appena pubblicato i primi dettagli del supporto post-lancio garantito a Kingdom Come: Deliverance, l'RPG medioevale dello studio ceco uscito lo scorso 13 febbraio su PC, Xbox One e PS4 che nel corso del 2018 riceverà tanti nuovi contenuti inediti.Gli sviluppatori hanno presentato la roadmap delle novità in arrivo, che includono la bellezza di 4 DLC che saranno pubblicati nell'arco di un solo anno solare. Il primo di questi, ...

Draft NBA – Strategia o verità? Kings e Hawks snobbano Doncic : Ecco il clamoroso motivo : I Sacramento Kings e gli Atlanta Hawks sarebbero pronti a snobbare Doncic se non fosse scelto alla n°1: le due franchigie preferirebbero un lungo più atletico Ha già vinto due campionati ed un’Eurolega con il Real Madrid, a 19 anni è diventato il più giovane a vincere il premio MVP delle Final Four della stagione regolare e fa incetta di consensi: Luka Doncic è considerato la possibile prima scelta del prossimo Draft. La franchigia in possesso ...

King James ritrova la sua corte : Ecco le 5 sentenze di gara-3 : Cleveland travolge Boston in gara 3 riaprendo la serie di finale della Eastern Conference, dominata dai Celtics nei primi due atti. ecco le 5 sentenze della notte. I POSSEDIMENTI DEL RE - L'Est è il ...

Immagini in-game di Kingdom Hearts III? Eccole grazie a un leak : A quanto pare qualche fortunato che ha potuto partecipare al Premium Showcase, importante evento dedicato a Kingdom Hearts III ha deciso di non rispettare l'embargo imposto da Square Enix aggirandolo pubblicando delle Immagini che mostrano la demo che pochi fortunati hanno potuto toccare con mano.Come segnalato da Gematsu, nel corso delle scorse ore sono comparse su Reddit alcune Immagini in-game dedicate all'atteso terzo capitolo (senza ...