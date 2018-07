“È saltato tutto” Tra Di Maio e Salvini | è successo in queste ore Il problema dei

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018) È stallo nel governo sulle nomine per la Cassa depositi e prestiti. Ieri il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte e al quale avrebbero dovuto partecipare i vicepremier Luigi Die Matteo, assieme al ministro dell’Economia, è stato ”rinviato per impegni”. La convocazione era arrivata dopo il nulla di fatto di mercoledì per le nomine alla Cassa depositi e prestiti, la società per azioni controllata per circa l’86% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 14% circa da diverse fondazioni bancarie. La fumata bianca per l’attuale vice presidente Bei Dario Scannapieco e Fabrizio Palermo, che sembravano in pole per la poltrona rispettivamente di ad e di direttore generale, non c’è stata. E così Cdp ha rinviato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 24 luglio prossimo. Del vertice, il vicepremier ...