ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - ilgiornale : E la #Boldrini va in soccorso di #Saviano querelato da #Salvini: 'Roberto, non sei solo' - giovannella58 : RT @noemi32807792: Ci tengo a precisare che #nonstoconsalvini ma, dov’era #Saviano? Dov’era la #Boldrini? Dov’erano le #maglietterosse e le… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) 'Caro, non sei solo. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura!'. A difesa dida Matteo, non poteva che ...