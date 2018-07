E' Giorgetti il vero leader leghista Lo insegna la vicenda della Cdp Così è stato

Tria e Moavero tecnici non sgraditi al Colle. Di Maio e Salvini vicepremier per guidare Conte. Giorgetti sottosegretario chiave. Tutti i ministri : La base del nuovo accordo è la stessa di una settimana fa, con un bilanciamento dei ministeri di peso tra Lega e M5s. Ma le due caselle chiave dell'esecutivo giallo-verde, dicastero dell'Economia ed Esteri, sono state stravolte per sbloccare l'impasse e avere il consenso del Capo dello Stato.Il foglietto con la lista dei ministri, sventolato su Facebook da un arrabbiatissimo Luigi Di Maio domenica scorsa quando il governo politico era ...