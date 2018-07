Ducati Scrambler Desert Sled Earle Alaskan | l’enduro con il desmo sotto

Una Ducati Scrambler in regalo con Old Wild West e Red Bull : Old Wild West e Red Bull regalano una Ducati Scrambler. Al via il concorso che mette in palio una magnifica moto con portachiavi autografato da Andrea Dovizioso e un casco Suomy SR Sport. Estrazione il 30 settembre TAVAGNACCO (UD) 16 LUGLIO 2018 – Una magnifica Ducati Scrambler con portachiavi autografato dal grande Andrea Dovizioso e un casco Suomy SR Sport. Sono gli ambitissimi premi che Old Wild West, la burger&steak house ...

La Land of Joy Ducati Scrambler torna a Wheels and Waves : Tante custom e concept bike da scoprire allo stand Scrambler®: uno Scrambler® 800 customizzato partecipa alla gara di Flat Track El Rollo Anche quest’anno Scrambler® torna a Wheels and Waves, il celebre evento francese dedicato alle custom, in programma dal 14 al 17 giugno a Biarritz, Francia. Per questa edizione nella Land of Joy Scrambler® ci sono concept bike e special customizzate provenienti da Italia, California e Francia, e la Flat Track ...

Apre il secondo Scrambler Ducati Food Factory a Bologna [GALLERY] : Il nuovo locale, il secondo Scrambler Ducati Food Factory, è in pieno centro storico a Bologna ed è aperto tutti i giorni dalla colazione fino al drink nelle ore serali Apre a Bologna il secondo Scrambler Ducati Food Factory, la Food experience della Land of Joy. Il nuovo locale si trova in pieno centro, in via d’Azeglio 34, con affaccio sulla suggestiva Corte Galluzzi, nonché all’interno dell’omonima torre risalente alla seconda metà del 1200. ...

