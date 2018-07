DS X E-Tense - Così nasce l' auto del futuro

quattroruote

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il passaggio da virtuale a reale della DS X E-è avvenuto in meno di tre mesi. Ora, la concept car svelata dalle immagini diffuse nei giorni scorsi e che sarà sotto i riflettori dello stand DS al Salone di Parigi, accanto alla DS3 Crossback, non solo si è materializzata, ma è anche pronta a muovere i primi passi. una sportiva dallaspetto inusuale, elettrica e a guidanoma. In sintesi, mostra come la DS immagina nel 2035, ovvero ottantanni dopo il debutto della madre di tutte le vetture del marchio, unoriginale, potente e lussuosa basata, però su tecnologie disponibili già oggi. Quali? Il powertrain che la X E-eredita dalla monoposto di Formula E di DS Virgin Racing, sebbene montato anteriormente, e la guidanoma che, fra qualche tempo, proporranno le sue consanguinee. Il punto dincontro di due mondi Abbiamo fatto conoscenza con la X E-durante ...