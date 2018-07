Droni militari | Shadow 200 | occhi volanti dell’Esercito Italiano

gqitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Ecco, ti presento il futuro del nostro mondo!” A guardare quel piccolo affare al centro dell’hangar, all’ombra dei più grandi Dornier e P180 non puoi fare a meno di pensare cos’abbia di tanto speciale. Sì, ha un che di “vintage”: infatti, coda a doppia deriva ed elica spingente ricordano lontanamente il Cessna Sky Master del film Bat 21, fornendo un che d’esotico a quello strumento adagiato ai tuoi piedi. Strumento che vola ma comandato a distanza da Marco Valente, capitano dell’Esercito, che non ha dubbi: l’RQ-7è il numero uno quanto ad attività di ricognizione, di raccolta e di elaborazione e trasmissione dati. Un drone, insomma, o più tecnicamente un UAV (Unmanned aerial veichle) progettato negli Stati Uniti e da quattro anni in “servizio” a Viterbo presso il 1° Reggimento Antares dell’Aviazione Esercito. Sviluppato dal Pioneer, un prototipo della metà degli ...