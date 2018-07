Dopo 50 anni la classe 5A Geometri di Modica si ritrova

Paolo Borsellino - 26 anni Dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo Borsellino, ...

Strage di via d'Amelio - i poliziotti del Siap di Palermo a StrettoWeb : 'Dopo 26 anni finalmente un po' di verità su quell'attentato di Stato - ... : Uno dei più grandi timori del giudice Falcone era che i mafiosi potessero così tanto entrare a far parte della politica e dell'economia, da non essere più riconosciuti e riconoscibili. E la sua morte,...

Garza nell’addome Dopo il parto - il processo dura da 33 anni : Garza nell’addome dopo il parto, il processo dura da 33 anni Garza nell’addome dopo il parto, il processo dura da 33 anni Continua a leggere L'articolo Garza nell’addome dopo il parto, il processo dura da 33 anni proviene da NewsGo.

‘68 - noi c’eravamo : Sky Tg 24 racconta la ‘rivoluzione’ cinquant’anni Dopo : 68 noi c'eravamo, Mario Capanna Cinquant’anni dopo, Sky Tg 24 ripercorre il ‘68, l’anno che ha maggiormente cambiato il mondo, attraverso le parole di chi lo ha vissuto. Lo speciale in onda venerdì 20 luglio 2018 alle 21.30, intitolato proprio 68, noi c’eravamo, raccoglierà testimonianze ed immagini per capire cosa sia rimasto, oggi, del movimento culturale iniziato in quel periodo storico. Il doc, a cura ...

Usa - due ragazzini attaccati da uno squalo/ Video - ultime notizie : primo attacco a New York Dopo 70 anni : Usa, due ragazzini attaccati da uno squalo alle gambe mentre facevano surf: non sono gravi. Evento molto raro a New York. L'ultimo incidente segnalato 70 anni fa.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:37:00 GMT)

Raggi : Dopo anni degrado Monte Mario riavrà sua piscina : Roma – “dopo anni e anni di degrado restituiremo ai cittadini un impianto sportivo abbandonato. E il quartiere di Monte Mario riavra’ di nuovo la sua piscina. L’impianto natatorio del XIV Municipio e’ stata una delle prime battaglie che abbiamo portato avanti: finalmente abbiamo sbloccato la situazione tramite la pubblicazione della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione ...

Garza nell'addome Dopo il parto - 33 anni Dopo il processo dura ancora : l'avvocato è il figlio : Trentatré anni fa, Nunzia Coppola Lodi fu ricoverata in ospedale dieci mesi dopo la nascita di suo figlio Andrea con parto cesareo in ospedale a Bergamo. I sintomi successivi alla nascita del piccolo, l'ittero e i crampi che Nunzia...

Vasco Rossi va in pensione Dopo 40 anni da rockstar ma pensa al nuovo tour VascoNonStop Live 2019 : Vasco Rossi va in pensione ma a smettere di cantare non ci pensa nemmeno. Il rocker di Zocca oggi sessantaseienne, dopo quarant'anni di onorata carriera e altrettanti contributi versati nelle casse dello Stato, ha raggiunto il diritto ad ottenere l'erogazione della pensione da lavoro. Quarant'anni esatti sono passati da quando nel 1978 il suo primo album ...Ma cosa vuoi che sia una canzone..., fece il suo debutto grazie alla piccola etichetta ...

Paga il parcheggio 44 anni Dopo essere stato multato : "Chiedo scusa per il ritardo" : A volte basta una minima infrazione del codice stradale - come parcheggiare leggermente fuori dalle strisce di delimitazione - per vedersi recapitare una multa salata, magari di qualche decina (se non centinaia) di euro. E se le contravvenzioni sono l'incubo di ogni automobilista, alcuni decidono di rinviare fino all'ultimo il Pagamento. Un anziano signore della statunitense Pennsylvania, però, ha battuto davvero ogni record, prendendosi ...

Dopo 40 anni di contributi - Vasco Rossi va in pensione : Sono passati 40 anni dal primo album di Vasco Rossi . Si chiamava '...Ma cosa vuoi che sia una canzone..', e venne distrubuito solo in Emilia Romagna e Lombardia. Oggi il cantante 66enne va in ...

Depressa Dopo la nascita del suo secondo bambino si impicca : Aimmie muore a 22 anni : Aimmie-Marie Hargreaves si è tolta la vita a soli 22 anni dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. Alla base della sua decisione ci sarebbe la depressione post-partum. L'autopsia ha rivelato che il giorno della tragedia non aveva preso gli antidepressivi e che c'erano tracce di alcol nel suo sangue: "Era una mamma straordinaria".Continua a leggere

Via D'Amelio 26 anni Dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la richiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci della lotta contro la Mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone [VIDEO], ha dato la sua vita per ...

Via D'Amelio 26 anni Dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la richiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo (insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci) della lotta contro la mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone, ha dato la sua vita per un ...

Paolo Borsellino - 26 anni Dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo ...