Donald Trump attacca anche la Fed

Perché Donald Trump non merita ancora la sufficienza piena : i voti dopo 20 mesi di governo : L'approccio manicheo non puo' essere la chiave per interpretare realta' complesse in nessun campo, tantomeno in politica dove la passione e' un elemento di base che polarizza i sentimenti ed ...

Stampa Usa contro Donald Trump : "Oltraggioso" ... "Colluso con un criminale"... "Traditore" : La Stampa americana è indignata per quello che ha visto e sentito nel corso della conferenza Stampa di Helsinki al termine del summit fra Donald Trump e Vladimir Putin. Quella risposta del presidente americano a una domanda sul Russiagate è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: "Presidente, ma lei a chi crede?", ha domandato il cronista. E The Donald non si è fatto problemi a preferire la versione della difesa - di ...

Russiagate, Putin a Trump: "Nessuna ingerenza russa nel voto Usa" | Donald: "Con Putin dialogo per nuova pace"

Helsinki - via al vertice Trump-Putin : «É il momento di parlarci sul serio» Donald : «Inizio molto buono» : Dalla sua entrata in carica, ne sono stati vittima quasi tutti i potenti del mondo: dalla Regina Elisabetta a Papa Francesco alla cancelliera Angela Merkel. Intanto centinaia di manifestanti stanno ...

La settimana europea di Donald Trump - giorno per giorno : E’ arrivato a Bruxelles anticipato dalla sua cadillac e dai timori che potesse comportarsi come al G7 il mese scorso: creare scompiglio, attaccare e soprattutto, chiedere più soldi ai suoi alleati della Nato. Mentre viaggiava verso l’Europa, diretto al summit di Bruxelles, Donald Trump, proiettato g

Patto di ferro tra Vladimir Putin e Donald Trump : Un nuovo asse sigillato da una stretta di mano ad Helsinki tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald

Donald Trump a Helsinki: "La Nato non è mai stata così forte"

Donald Trump scalda l'incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Donald Trump attacca l’Ue : “E’ un nostro nemico - come Russia e Cina” : Il presidente degli Usa Donald Trump, in una intervista alla Cbs, ha dichiarato che "l'Ue è un nostro nemico anche se è difficile da credere, così come la Russia e la Cina". Intanto, si prepara a incontrare Vladimir Putin a Helsinki.Continua a leggere

Donald Trump attacca l'Ue: "E' un nostro nemico, come Russia e Cina" Il presidente degli Usa Donald Trump, in una intervista alla Cbs, ha dichiarato che "l'Ue è un nostro nemico anche se è difficile da credere, così come la Russia e la Cina". Intanto, si prepara a incontrare Vladimir Putin a Helsinki.

Donald Trump : "I 12 russi incriminati? C'era Obama - non io. Perché non ha fatto nulla?" : Donald Trump torna ad attaccare il suo predecessore alla Casa Bianca, Barack Obama, dopo l'incriminazione di 12 russi nell'ambito del russiagate. "Le storie che avete sentito ieri sui 12 russi si riferiscono a cose avvenute durante l'amministrazione Obama, non l'amministrazione Trump. Perché non hanno fatto qualcosa, soprattutto quando si è saputo che il presidente Obama era stato informato dall'Fbi a settembre, prima delle ...

Vertice Trump-May : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Donald Trump e la Regina - momento di imbarazzo durante incontro. VIDEO - : Piccola gaffe per il presidente Usa che ha mostrato qualche "inciampo" nel rispetto del rigido protocollo di casa Windsor. Il tycoon ha infatti incontrato un po' di difficoltà a trovare la sua ...