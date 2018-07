Dodge Challenger R T - Per le gare d' accelerazione arriva la Scat Pack 1320

quattroruote

(Di venerdì 20 luglio 2018) Con il debutto del model year 2019 laha dato l'addio all'allestimento Demon, la versione più estrema pensata per le drag race della muscle car americana. Per non deludere i propri clienti appassionati did'la Casa ha così deciso di lanciare una nuova versione specificatamente studiata per l'impiego sulle drag strip, presentando così la R/Tche la stessaha definito come "la muscle car stradale aspirata più veloce del mercato". Funzioni specifiche. Il numero identificativo deriva dalla distanza, in piedi, del quarto di miglio sul quale si svolgono le competizioni d'e, proprio per questo, il nuovo allestimento non poteva che presentare dotazioni tecniche derivate dalle corse. Dentro al cofano è presente un V8 6.4 litri Hemi da 485 CV e 643 Nm di coppia massima abbinato a una trasmissione automatica a ...