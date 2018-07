Doctor Who | Jodie Whittaker presenta la nuova stagione al San Diego Comic-Con video

Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018 - niente Dalek e vecchi personaggi? Esclusiva OM (foto) : Materiale inedito e un Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018. Il cast dell'undicesima stagione, con Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Signore del Tempo, accompagnata dallo showrunner Chris Chiball e lo sceneggiatore Matt Stevensen, hanno incontrato il pubblico nell'affollatissima Hall H. Grande assente, Bradley Walsh, uno dei nuovi companion, Graham. Come consolazione, l'attore inglese ha inviato un video in cui, ...

Doctor Who 11 : al Comic Con 2018 il teaser promo (VIDEO) : Doctor Who 11 sbarca al Comic Con 2018 con tutte le novità della sua undicesima stagione. Dopo il colpo di scena che ci ha svelato l’identità del nuovo Dottore, la serie Tv ha sfornato il teaser promo in occasione dell’incontro di San Diego. Il panel si è svolto in presenza del cast principale e sono state rilasciate alcune anticipazioni. Pane per i denti dei fan di Doctor Who 11, in attesa di assistere alla messa in onda dei nuovi ...

Doctor Who - un nuovo spot introduce i personaggi del primo dottore donna della serie tv : In Italia la Finale della Coppa del Mondo Croazia - Inghilterra ha fatto da cornice al primo spot tv di DAZN. Nel Regno Unito l'evento è stata l'occasione per mostrare un particolare teaser trailer dell'undicesima stagione di Doctor Who. Lo spot, di poco meno di 40 secondi, ha introdotto i tre compagni del nuovo dottore, o meglio "dottoressa" visto che il famoso Time Lord per la prima volta sarà interpretato da una donna, Jodie Whittaker. Il ...

Svelato il teaser di Doctor Who 11 - Jodie Whittaker e i nuovi personaggi si mostrano in video : L'universo chiama il Dottore e i suoi nuovi compagnion nel teaser di Doctor Who 11. Durante la finale dei Mondiali di Calcio 2018, BBC ha Svelato in anteprima esclusiva un video promozionale in cui il Dottore (anzi, 'Dottoressa'), interpretato da Jodie Whittaker, si mostra per la prima volta insieme ai suoi nuovi compagni d'avventura. Il breve teaser mostra un logo con una grafica completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere. ...

Jodie Whittaker sulla cover di EW - il trailer di Doctor Who 11 dopo la finale dei Mondiali 2018? (foto) : Jodie Whittaker è pronta per il grande debutto come primo Doctor Who donna. L'attrice britannica si è conquistata la copertina di Entertainment Weekly per il lancio dell'undicesima stagione del longevo show fantascientifico. La star, ex protagonista di Broadchurch, sarà presente al San Diego Comic-Con insieme al nuovo cast di Doctor Who per introdurre al pubblico la nuova e rinnovata stagione. Il fortunato pubblico potrà assistere in ...

Online un leak di Doctor Who 11 con Jodie Whittaker? BBC annuncia azioni legali per gli hacker : In un'epoca in cui Internet è disponibile a tutti, alcuni hacker sono riusciti ad accedere al sistema di BBC Studios, rubando il primo leak di Doctor Who 11 e rilasciandolo Online. La clip dura 53 secondi e si vede Jodie Whittaker al debutto come nuovo Signore del Tempo. Ora BBC ha annunciato che intraprenderà azioni legali contro coloro che hanno messo Online il materiale. Sul comunicato stampa postato sul website britannico si legge che gli ...