Docenti ruolo senza titolo di specializzazione e le AP | “Siamo disorientati”

Calendario colloqui dei Docenti abilitati nel Lazio : tempi lunghi per il ruolo : Delusione e sconcerto fra i docenti abilitati che si dovranno misurare con il colloquio previsto per l’ammissione al terzo anno di prova del FIT. Nel Lazio è uscito il Calendario delle prove orali. Chi sperava settembre di poter iniziare subito ha avuto una amara sorpresa quest’oggi. Per poter essere assunti bisognerà attendere almeno settembre del […] L'articolo Calendario colloqui dei docenti abilitati nel Lazio: tempi lunghi ...