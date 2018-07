Dl Dignità | il M5s contro Tito Boeri D' Uva | Si dimetta

M5s : "Boeri si dimetta". Ieri l'attacco al Decreto Dignità : Dopo Matteo Salvini ora anche il Movimento 5 Stelle vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio Ieri si è visto attaccare il suo Decreto dignità dal numero uno dell'istituto nazionale di previdenza. Il Ministero, ha detto Boeri, sapeva della previsione degli 8000 posti persi all'anno con l'entrata in vigore del Decreto, previsione tra l'altro "ottimistica", per un ...

Decreto Dignità - M5S vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri : “Sue valutazioni politiche - non tecniche” : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.Continua a leggere

Dl Dignità - raggiunta intesa M5s-Lega su voucher e incentivi : E' stata raggiunta l'intesa tra M5s e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei voucher in agricoltura e per i settori del ...

Decreto Dignità - intesa M5S e Lega su voucher e incentivi : È stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al Decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei ...

Dl Dignità : M5S - stime Inps non considerano investimenti e ordinativi : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Le stime dell’Inps sui possibili inoccupati a causa del Dl dignità di cui sta parlando Boeri in questi giorni non tengono in nessuna considerazione il livello degli ordinativi delle imprese e il livello degli investimenti. Assomigliano quindi più a delle previsioni arbitrarie che non dicono nulla sulla domanda di lavoro che ci sarà tra dieci anni”. Così in una nota i portavoce del Movimento ...

DECRETO Dignità - DI MAIO CONTRO CONFINDUSTRIA/ M5s - anche Fraccaro all'attacco : “Agisce come lobby” : DECRETO DIGNITÀ, CONFINDUSTRIA: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:20:00 GMT)

DECRETO Dignità - DI MAIO : “CONFINDUSTRIA INAFFIDABILE”/ M5s : “Terrorismo psicologico - attacchi inaccettabili” : DECRETO DIGNITÀ, Confindustria: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:00:00 GMT)

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl Dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

BOERI - M5S CONTRO SU DL Dignità : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Boeri - M5s contro/ Di Maio - "Via da Inps? Valuteremo' : Dl Dignità inizia iter parlamentare - pronti emendamenti : Di Maio-Salvini-Tria contro Boeri: 'dimettiti'. Presidente Inps, 'virgolettati Corriere non sono miei, fake news', la replica sul decreto Dignità.

Governo : Gelmini - M5S incapace grida al complotto su dl Dignità - sveglia Lega : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “ª”è lampante: M5S è incapace di governare. Il primo provvedimento, il decreto dignità, è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. Luigi Di Maio grida al complotto ma dovrebbe fare mea culpa. La Lega si svegli”¬”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo ...