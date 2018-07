Dl Dignità | Cna Veneto | contratti badanti più cari colpo basso per famiglie

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – “Unad anziani egià in difficoltà”. Così CNA Pensionatidefinisce il Decreto“che potrebbe far aumentare i costi deiper lefino ad un massimo di 160 euro l’anno”. ‘Non diciamo che questo risultato sia intenzionale, ma sicuramente si tratterebbe di un aumento che potrebbe mettere in difficoltà seria migliaia die potrebbe far tornare nel sommerso molti posti di lavoro con danni per le entrate dello stato e dell’Inps stessa”, commenta in una nota Bruna Vincenzi, Presidente regionale CNA pensionati.“Per contrastare la preetà e rendere meno vantaggioso l’utilizzo deia termine, infatti, il decreto aumenta i costi aco dei datori di lavoro, che ad ogni rinnovo dovranno pagare un contributo aggiuntivo dello 0,5%, ...