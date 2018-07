Dl Dignità : Cna Veneto - contratti badanti più cari colpo basso per famiglie (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Chi ha un anziano non autosufficiente da accudire ha solo due scelte, escludendo di smettere di lavorare, la residenza anziani o la badante in casa. Residenze non ce ne sono a sufficienza e quando ci sono hanno costi proibitivi per i più, visto che la retta mediamente va da 1.700 a 3.000 euro al mese contro una media di pensione al di sotto dei mille euro. Non che la badante costi meno, tra ...

Dl Dignità : Cna Veneto - contratti badanti più cari colpo basso per famiglie : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – “Un colpo basso ad anziani e famiglie già in difficoltà”. Così CNA Pensionati Veneto definisce il Decreto Dignità “che potrebbe far aumentare i costi dei contratti per le badanti fino ad un massimo di 160 euro l’anno”. ‘Non diciamo che questo risultato sia intenzionale, ma sicuramente si tratterebbe di un aumento che potrebbe mettere in difficoltà seria migliaia di famiglie ...