Dl Dignità | Cna Veneto | contratti badanti più cari colpo basso per famiglie 2

: Dl Dignità: Cna Veneto, contratti badanti più cari colpo basso per ... - Il Dubbio #CNA - trancedesigner : Dl Dignità: Cna Veneto, contratti badanti più cari colpo basso per ... - Il Dubbio #CNA - MadeinItalyfor : Decreto Dignità. Vaccarino (Rete Imprese Italia): “Contiene disposizioni che preoccupano e deludono le piccole impr… - edil_news : Dl Dignità, Vaccarino (CNA): “Disposizioni preoccupano piccole imprese” | -

(Di venerdì 20 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Chi ha un anziano non autosufficiente da accudire ha solo due scelte, escludendo di smettere di lavorare, la residenza anziani o la badante in casa. Residenze non ce ne sono a sufficienza e quando ci sono hanno costi proibitivi per i più, visto che la retta mediamente va da 1.700 a 3.000 euro al mese contro una media di pensione al di sotto dei mille euro. Non che la badante costi meno, tra stipendio, contributi, vitto e alloggio, ma c’è il vantaggio di mantenere l’anziano nel suo ambiente. SI capisce che comunque si tratta di un sacrificio enorme dal punto di vista economico, per una famiglia già prostrata da quello psicologico. Questa decisione aggrava la situazione dellee non può essere accettata, e chiediamo al Parlamento di correggere in sede di conversione, escludendo dalla norma il lavoro ...