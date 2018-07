Dl dignità | accordo in commissione su ampliamento voucher

Il decreto dignità slitta alla prossima settimana. Accordo raggiunto sui voucher. Dubbi ancora sui contratti a termine : Riuniti dalle undici del mattino fino alle otto di sera, termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto legge Dignità. I viceministri M5s e Lega del Lavoro e dell'Economia con i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni si sono chiusi a oltranza nella sala del governo insieme ai tecnici e ai funzionari di Montecitorio per studiare il provvedimento che il 26 arriverà in Aula e che per adesso si ...