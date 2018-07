Disturbo da deficit dell’attenzione | il rischio aumenta negli adolescenti che abusano di

laragnatelanews

: @christianrocca Quando tocca tirare in ballo le classificazioni mediche del deficit cognitivo - bermark_ : @christianrocca Quando tocca tirare in ballo le classificazioni mediche del deficit cognitivo - PsychologyMilan : RT @PsychologyMilan: Bimbi Iperattivi. Luci e ombre del Disturbo da Deficit di #adhd #bambini #iperattivita #psicologia #psicologia #psicot… - PsychologyMilan : Bimbi Iperattivi. Luci e ombre del Disturbo da Deficit di #adhd #bambini #iperattivita #psicologia #psicologia… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) I nuovi strumenti digitali come applicazioni di messaggistica usate per chattare, social network ma anche video in streaming, musica digitale e in generale strumenti di comunicazione fanno parte delle nostre vite, sono ormai accessibili attraverso lo smartphone e pur essendo spesso molto utili, è inevitabile che catalizzino la nostra attenzione per diverse ore al giorno. Non è un caso seultimi anni si parla sempre più spesso di vere e proprie patologie legate all’abuso delle nuove tecnologie. La questione diventa ancora più complicata quando è correlata a bambini e, che si rivelano i soggetti più ase non controllati adeguatamente dai genitori. Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrato uno studio condotto da ricercatori statunitensi, i cui risultati fanno emergere qualcosa di molto preoccupante. Secondo quanto rivelato, proprio l’abuso ...