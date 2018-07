Diritti tv | le partite di Serie A anche nei cinema

Diritti tv Serie A 2018-2019 - che canale è Dazn e come vederlo in tv e streaming? Il pacchetto di partite offerto - ci sarà Diletta Leotta : Tante novità sul fronte Diritti televisivi del calcio nella stagione 2018-2019 di Serie A. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...

Serie B 2018/21 : Diritti TV assegnati a Perform. Tutte le partite in diretta su DAZN a 9 - 99 euro al mese : DAZN Le partite delle prossime tre stagioni della Serie B, dal 2018 al 2021, saranno trasmesse da Perform attraverso il servizio live e on demand di sport in streaming DAZN. A fronte di un corrispettivo di 22 milioni di euro (più bonus), la Lega Calcio ha assegnato alla società inglese i diritti tv del campionato cadetto. DAZN, dunque, garantirà ad ogni turno Tutte le undici partite previste in calendario (compresi playout e playoff a fine ...

Calcio - Serie B : assegnati i Diritti televisivi per il triennio 2018-21. Dove si vedranno le partite? : Quest’oggi sono stati assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21 della Serie B di Calcio. Ad aggiudicarsi il pacchetto principale è stata Perform, che si era già assicurata tre partite a giornata per la Seria, con un’offerta di 22 milioni a stagione più bonus. Le partite verranno quindi trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn. L’anticipo del venerdì sarà invece visibile anche in chiaro gratuitamente, con la ...

Diritti tv - per il calcio le partite in chiaro sarebbero un guadagno. Anche economico : Si potrebbe suggerire ai “padroni” del calcio e delle tv, impegnati fino a poco tempo fa in una lunga trattativa per i Diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A per il prossimo triennio, l’idea di trasmettere una partita top del campionato il sabato o la domenica sera su una importante televisione free. Ipotesi sicuramente mai presa in considerazione, in quanto la resa economica della pay è maggiore: va sottolineato però che l’idea ...

Diritti TV Serie B : anticipo del venerdì in chiaro e alcune partite di domenica? Il 29 giugno l’assegnazione : Serie BKT - Nuovo logo della Serie B Sistemata la questione Serie A, ora la partita dei Diritti tv si gioca nel campionato cadetto. La Serie B, che ha cambiato nome in Serie BKT, frutto dell’accordo con il nuovo sponsor (BKT è l’azienda con sede a Mumbai, specializzata in pneumatici per veicoli agricoli, edili e industriali), va a caccia di nuovi ‘padroni televisivi’ per le prossime tre stagioni con un’importante ...

Sky - partite aperte con Perform e per i Diritti tv della Serie B : L'emittente satellitare è ancora in gioco su più fronti: dai diritti acquisiti da Perform, alla Serie B, passando per i rinnovi dei contratti con Fox Sports e Discovery. L'articolo Sky, partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky : «Al lavoro per rendere accessibili partite Perform» : La Serie A sarà su Sky con un'offerta mai così esclusiva. Non solo, l'offerta migliore che potessimo offrire ai nostri abbonati. Impossibile fare di più, per la struttura dei pacchetti venduti ed anche per legge. ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Rushton (Dazn) : «Pronti a discutere su ritrasmissione partite» : «Siamo pronti a discutere con tutti per la ritrasmissione delle partite della Serie A di calcio; contiamo di investire 50 milioni di euro per ampliare il nostro bacino d'utenza e scommettiamo così tanto sull'Italia da essere certi di rimanere qui almeno per i prossimi 25 anni». Così parlò James Rushton, amministratore delegato di Dazn, la piattaforma web di proprietà del gruppo britannico Perform che ...

