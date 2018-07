Diritti tv esteri | cinque emittenti si contendono la Serie A in Brasile

Lega A - via a trattative private per i Diritti tv esteri di Coppa Italia e Supercoppa : La Lega Serie A ha dato il via alle trattative private - avvalendosi di Infront - per la commercializzazione di Coppa Italia e SuperCoppa Italiana all'estero. L'articolo Lega A, via a trattative private per i diritti tv esteri di Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.