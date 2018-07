DIRETTA Roma Avellino risultato live 0-0 streaming video e tv | Buoni ritmi in avvio di

Roma Avellino 0-0 : il risultato dell'amichevole in DIRETTA live : LE FORMAZIONI UFFICIALI Roma, 4-3-3,: Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. Avellino, 3-5-2,: Di Gregorio; Pecorini, Migliorini, ...

Rally di Roma Capitale 2018/ DIRETTA streaming video : grande attesa per la SuperSpeciale di oggi : Rally di Roma Capitale 2018, Diretta streaming video: grande attesa per la SuperSpeciale di oggi, in programma alle 18.30. Come seguirla in tv, previste differite e repliche(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:20:00 GMT)

International Champions Cup 2018 DIRETTA esclusiva Sky Juventus - Roma - Inter e Milan : Con Manchester City-Borussia Dortmund, si apre venerdì 20 luglio l’edizione 2018 dell’International Champions Cup: in diretta esclusiva su Sky tutte le partite del più prestigioso torneo estivo di calcio per club. Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventerà Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di rif...

Justin Kluivert - Roma/ Presentazione in DIRETTA - info streaming video e tv : Monchi conferma l'addio di Alisson : Roma, Kluivert si presenta: il giorno del "figlio d'arte" Justin, figlio dell'ex bomber della Nazionale olandese Patrick. Uno degli investimenti "rivoluzionari" di Monchi (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:42:00 GMT)

