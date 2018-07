Dieta del digiuno | dimagrisci e combatti il dolore cronico

Dieta Life 120 - cos'è e come funziona/ L'evoluzione della “paleolitica” che fa tanto discutere : Dieta Life 120, cos'è e come funziona: L'evoluzione della “paleolitica” che fa tanto discutere. L'ideatore, il giornalista e imprenditore Adriano Panzironi, è stato duramente attaccato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Dieta della limonata per dimagrire : antiossidante e depurativa : La Dieta della limonata può far dimagrire e portare beneficio all'organismo in quanto drena i liquidi e non solo. Ecco cosa si mangia.

La Dieta della pesca - ecco l’ultima novità. In cosa consiste : Siamo alle solite: l’estate è arrivata, manca poco alle ferie e noi non abbiamo ancora smaltito i chiletti di troppo. Come correre ai ripari in tempi brevi? Con la dieta della pesca, un regime ipocalorico che promette di far perdere fino a 5 Kg in una settimana. La pesca è uno dei frutti estivi più amati. Depurativa, favorisce lo scioglimento dei grassi, elimina la cellulite, è ricca di vitamine A e C così come di vitamine del gruppo B e ...

Dieta delle vegane : ecco cosa mangiano per dimagrire : La Dieta delle vegane può far dimagrire fino a 2 chili in 4 giorni. ecco cosa prevede un menù tipo giornaliero che può essere seguito per vari giorni

Dieta del cervello - pensare per perdere peso/ L'approccio mentale nelle decisioni sui pasti può aiutare : Dieta del cervello, pensare per perdere peso: una ricerca dell'Università di Tubinga rivela che L'approccio mentale nella decisione dei pasti può aiutare(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Dieta della pancia piatta : ti sgonfi in una settimana e dimagrisci : Con la Dieta della pancia piatta ti sgonfi in una settimana e dimagrisci, mangiando i cibi giusti. La pancia gonfia è un problema che preoccupa moltissime donne, messe alla prova dal gonfiore addominale causato da un’alimentazione sbagliata. Per ottenere un ventre piatto e perfetto però basta rispettare poche semplici regole, puntando su alimenti anti-gonfiore, con pochissimi grassi e calorie. Come funziona la Dieta della pancia piatta? ...

Dieta del finocchio/ Perdita di peso e pancia piatta : il consumo giornaliero in un regime ipocalorico : Dieta del finocchio: come perdere velocemente i chili di troppo e sgonfiare la pancia. Ecco il regime alimentare amico soprattutto delle donne, menu tipo e calorie.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:48:00 GMT)

Dieta degli omogeneizzati o Dieta delle star per dimagrire : La dieta degli omegeniezzati o delle star può far dimagrire 3 chili in 5 giorni. Si mangiano tanti omogeneizzati ed un solo pasto solido al giorno.

Dieta del riso integrale per dimagrire in 10 giorni : La Dieta del riso integrale può far dimagrire fino a 4 chili in 10 giorni. E' molto semplice da seguire. Ecco cosa si mangia in un menù tipo.

Dieta del finocchio : sgonfi la pancia e dimagrisci in poco tempo : La prova costume ormai è vicina e la sensazione di sentirsi appesantiti ci tiene compagnia quotidianamente. Spesso sono 4-5 kg che si sono accumulati nel tempo e che non riescono ad andarsene, il più delle volte la colpevole è la retenzione dei liquidi, insieme alla mancanza di movimento. Tuttavia rimettersi in forma e svegliare il metabolismo è possibile, con alcuni accorgimenti di facile applicazione. Uno di questi è la Dieta del finocchio, un ...

Dieta della pesca - perdi fino a 5 chili in una settimana : Dolce, gustosa e fonte di benessere: la pesca è il frutto ideale per una Dieta che vi permetterà di perdere fino a 5 chili in una sola settimana. Insieme all’anguria, la pesca è senza ombra di dubbio il frutto dell’estate. Zuccherina e deliziosa, è perfetta per un fine pasto goloso, ma anche per ritrovare la forma fisica senza troppi sforzi. Pochi lo sanno, ma questo frutto è ricco di sostanze che fanno bene alla pelle, migliora ...

Dieta dell’insalata : perdi 5 chili in un mese. Come funziona : Perdere 5 chili in un mese senza rinunciare al gusto è possibile grazie alla Dieta dell’insalata. Soprattutto d’estate, quando fa troppo caldo per mettersi ai fornelli, l’insalata è l’alimento perfetto per tornare in forma senza sforzi, ma soprattutto privazioni. Questo regime dimagrante infatti consente di “giocare” con le verdure, mixandole e realizzando sempre piatti diversi. Il rischio di annoiarsi, ...

Dieta - tutti i benefici della “frutta estiva” svelati dalla nutrizionista : Grazie al suo considerevole apporto di vitamine, sali minerali e acqua, la frutta estiva è un importantissimo alleato contro le insidie del caldo. Oltre ad essere dolce, coloratissima e povera di grassi, possiede, anche...