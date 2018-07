Diciottenne scomparso a Roma Gli inquirenti indagano per omicidio

ilgiornale

Diciottenne scomparso a Roma. Per gli inquirenti è omicidio

(Di venerdì 20 luglio 2018): per glisarebbe stato ucciso. Un"esecuzione. Il movente? Vendetta o gelosia. Svolta nelle indagini sulla sparizione di Matteo Barbieri. La Procura, pm Andrea Cusani, avrebbe chiuso il fascicolo d"inchiesta per allontanamento volontario, aprendone un altro per, modello 21, e iscrivendo sul registro degli indagati personaggi che frequentavano Matteo, conoscenti del suo coinquilino e della sua fidanzata. Poche indiscrezioni, insomma, sulle persone coinvolte in quello che si pensa sia stato un vero e proprio agguato lungo la via Braccianese Claudia tra La Storta e l"Olgiata mentre il ragazzo rincasava in moto. Secondo una prima ricostruzione Matteo svanisce nel nulla la notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio. Aveva appena finito il suo turno di lavoro in un ristorante, Capperi, nel quartiereno della Balduina dove vivono i genitori. ...