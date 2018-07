optimaitalia

: Dichiarazioni shock di #Saviano a Che tempo che fa su terremotati e migranti: è una bufala? - OptiMagazine : Dichiarazioni shock di #Saviano a Che tempo che fa su terremotati e migranti: è una bufala? - Voce__Libera : RT @segnidalcielo: Check out this article: Dichiarazioni shock di un ex dipendente NASA: “Ho visto alcuni esseri umani su Marte” - https://… - Solexitaliano : Dichiarazioni shock di un ex dipendente NASA: 'Ho visto alcuni esseri umani su Marte' - Segni dal Cielo -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sta girando da alcune ore su Facebook un meme riguardante il discusso scrittore Roberto, daal centro di una polemica distanza con Salvini sulla questionee che oggi 20 luglio, proprio per le sue posizioni pro accoglienza, vede associate alla sua persona alcuneincredibili che investono anche i. L'immagine in questione, più in particolare, riporta un virgolettato dello stessodurante una puntata di "Cheche fa", al punto che in tanti si stanno chiedendo se si tratti di una bufala o meno.Di cosa stiamo parlando più in particolare? Un profilo Facebook, probabilmente fake, da alcune ore sta condividendo una serie di immagini riguardanti i soliti Renzi, Boldrini ed ora anche, imputando loro dei virgolettati che in realtà non sono mai stati pronunciati. Ad esempio, lo scrittore campano a detta della suddetta fonte ...