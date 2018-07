meteoweb.eu

: RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'La procedura di gara su Ilva è stato un pasticcio' - _marlene1265 : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'La procedura di gara su Ilva è stato un pasticcio' - italianaradio1 : Di Maio: 'Procedura gara Ilva un pasticcio' - italianaradio1 : Luigi Di Maio (FOTOGRAMMA) Pubblicato il: 20/07/2018 11:06 'La procedura di gara è stata un pasticcio con regole ca… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “La procedura diè stata un pasticcio con regole cambiate in corsa”. Ad affermarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, rispondendo a un’interpellanza urgente sulla vicenda in Aula alla Camera. “C’era chi ci prendeva in giro perché stavamo perdendo tempo a studiare 23mila pagine – ha aggiunto -. Invece, abbiamo fatto bene e l’Anac ha confermato tutte le criticità e che le nostre preoccupazioni erano fondate”. “E meno male – ha affermato – che quelli prima di noi erano i competenti”. Ora, ha proseguito Di, chi ha fatto questa procedura di“politicamente ne dovrà rispondere”. L'articolo Di: “Proceduraun pasticcio” Meteo Web.