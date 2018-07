Di Maio per la prima volta non esclude la fiducia sul dl dignità | Possibile se c' è

Ilva - Di Maio : “Anac ci dà ragione. Per colpa dello Stato la gara è stata un pasticcio - lesa la concorrenza” : “lesa la concorrenza, la gara è stata un pasticcio, per colpa dello Stato“. Ad attaccare il precedente esecutivo sul dossier Ilva, è Stato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, nel corso della risposta all’interpellanza urgente sul caso dell’acciaieria, dopo le criticità fatte emergere dall’Anticorruzione. Forte del parere dell’Anac, Di Maio ha così rivendicato i problemi emersi in ...

MINISTRO SAVONA INDAGATO PER USURA BANCARIA/ Ultime notizie caso Unicredit : Pd all'attacco - Di Maio nel mirino : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per USURA BANCARIA: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.

Spread Btp stringe e Borsa recupera dopo parole Di Maio su Tria : dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sul ministro dell'Economia Giovanni Tria i mercati hanno tirato un breve respiro di sollievo. Di Maio ha dichiarato infatti di non aver mai chiesto le dimissioni di Tria e ha negato che vi siano tensioni sulle nomine ...

Luigi Di Maio - l'ultima pagliacciata : brindava in piazza per i vitalizi - che fine fanno quei milioni : brindavano in piazza, Luigi Di Maio e i grillini. Ma ora si scopre che i 43 milioni di risparmio annuo , briciole, nell'economia di uno Stato, con il taglio dei vitalizi dei deputati non verranno utilizzati per 'finanziare i diritti', come pomposamente annunciato qualche giorno fa dai 5 Stelle, ma semplicemente ...

Boeri attacca Di Maio : 'Perde contatto con la crosta terrestre' : Davanti alla commissione Finanza e Lavoro della Camera, il presidente dell'Inps Tito Boeri ha difeso ieri in toto l'operato dell'istituto, chiarendo che la stima sulla potenziale perdita di posti di lavoro a seguito delle nuove norme contenute nel decreto dignità, era stata richiesta proprio dal ministero del Lavoro. Boeri ha anche spiegato che la famosa relazione tecnica, contenente la stima di 8000 posti di lavoro a rischio, è arrivata al ...

Boeri ha detto che Di Maio non ha i piedi per terra : "Le stime dell'Inps possono apparire addirittura ottimistiche se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal decreto per i contratti a tempo determinato". Sono queste le parole del presidente dell'Inps, Tito Boeri, che hanno scatenato la "forte irritazione" del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel criticare il contenuto del decreto ...

Nomine - l'ira di Di Maio : è una scelta politica. Salvini per ora fa il pompiere : Perciò nega che il ministro dell'Economia sia diventato un caso politico, lasciando a Giorgetti il ruolo del poliziotto cattivo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha ben presente la ...

Dl dignità - Boeri attacca Di Maio : "Perso il contatto con la crosta terrestre". Irritazione nel governo : "Io personalmente non sono affatto contrario allo spirito" del decreto legge dignità. Lo ha detto Tito Boeri in audizione nella Commissione Finanze e Lavoro della Camera. Ma su quella stima che ha portato al duro scontro tra Di Maio e il vertice dell'Inps, il presidente dell'Ente non fa passi indietro. Essere d'accordo con lo spirito di un decreto, ha detto, "non mi esime dal fare i conti con la realtà che, spesso, ci impone delle scelte fra ...

Governo contro Boeri : per Conte “toni inaccettabili”. Di Maio : “Oggi faceva opposizione” : Il Governo si schiera compatto contro il presidente dell'Inps Tito Boeri dopo le sue ultime dichiarazioni. Da Palazzo Chigi viene fatta filtrare una forte irritazione soprattutto per i toni definiti "inaccettabili" usati dal presidente dell'istituto di previdenza. Per Luigi Di Maio, Boeri "oggi si è seduto sui banchi dell'opposizione".Continua a leggere

Dl dignità - Boeri difende i numeri Inps : 'Di Maio perde il contatto con la crosta terrestre' - P. Chigi : 'Toni inaccettabili' : Un "esercizio molto pericoloso perché, "prima o poi bisognerà spiegare ai cittadini quali sono i vincoli di cui è costellato il mondo reale". "Se chiedono lascio ma non accetto minacce da Salvini" - "...