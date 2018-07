Di Maio | ' Mai chiesto le dimissioni di Tria' E sull' Ilva | offerta AcciaItalia era

Da Neruda a Di Maio : addio festa dell'Unità : ... è cresciuto in Toscana, terra un tempo rossa e comunista parecchio, dal sapore ghibellino, sa che le Feste dell'Unità in Italia, hanno rappresentato un momento di identità, di politica e di ...

Dl dignità : Boeri : Di Maio ha 'perso contatto con crosta terrestre' : Da qui la risposta infuocata dei ministeri del lavoro e dell'economia, guidati rispettivamente da Luigi Di Maio e Giovanni Tria che hanno parlato di un sabotaggio del provvedimento. Nella polemica si ...

Ilva - Di Maio : “Anac ci dà ragione. La gara è stata un pasticcio - colpa dello Stato. L’offerta di Acciaitalia era migliore” : Un “pasticcio”, commesso per “colpa dello Stato”. Perché l’offerta di Acciaitalia “era migliore” ma “nel bando metà del punteggio era dato al prezzo” e non al piano ambientale e alla salute. Luigi Di Maio parla alla Camera e attacca il precedente governato sull’assegnazione dell’Ilva al gruppo guidato da ArcelorMittal, forte del parere dell’Anac che ha stroncato il bando con ...

Di Maio - mai chieste le dimissioni di Tria : Il vicepremier Di Maio nega contrasti con il titolare dell'Economia Tria: "Mai chiesto le sue dimissioni", ha detto rispondendo ai giornalisti in transatlantico a margine del suo intervento nell'Aula della Camera, che gli chiedevano conferma della richiesta di dimissioni per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dopo le tensioni nel governo per la scelta dei vertici di Cdp.

Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva. Ma alla Camera non c'è nessuno (o quasi) : Banchi della Lega vuoti, solo due deputati 5 Stelle. alla Camera il ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva, a seguito della lettera dell'Anac sulle criticità nella vendita ad ArcelorMittal. Ma, davanti a sé, Di Maio non ha quasi nessun deputato. A vedere le immagini della diretta video e le foto pubblicate su Twitter dal dem Filippo Sensi, gli onorevoli si contano su due mani.Scusate, non ...

