Di Maio | mai chieste le dimissioni di Tria

Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva. Ma alla Camera non c'è nessuno (o quasi) : Banchi della Lega vuoti, solo due deputati 5 Stelle. alla Camera il ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva, a seguito della lettera dell'Anac sulle criticità nella vendita ad ArcelorMittal. Ma, davanti a sé, Di Maio non ha quasi nessun deputato. A vedere le immagini della diretta video e le foto pubblicate su Twitter dal dem Filippo Sensi, gli onorevoli si contano su due mani.Scusate, non ...

Di Maio : “Procedura gara Ilva un pasticcio” : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “La procedura di gara è stata un pasticcio con regole cambiate in corsa”. Ad affermarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , rispondendo a un’interpellanza urgente sulla vicenda in Aula alla Camera. “C’era chi ci prendeva in giro perché stavamo perdendo tempo a studiare 23mila pagine – ha aggiunto -. Invece, abbiamo fatto bene e l’Anac ha ...

Luigi Di Maio - l'ultima pagliacciata : brindava in piazza per i vitalizi - che fine fanno quei milioni : brindavano in piazza, Luigi Di Maio e i grillini. Ma ora si scopre che i 43 milioni di risparmio annuo , briciole, nell'economia di uno Stato, con il taglio dei vitalizi dei deputati non verranno utilizzati per 'finanziare i diritti', come pomposamente annunciato qualche giorno fa dai 5 Stelle, ma semplicemente ...