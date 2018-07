"Savona? No alle dimissioni" Poi Renzi attacca Di Maio per la doppia morale del Movimento 5 Stelle : La magistratura indaga - per presunta usura bancaria - il ministro Paolo Savona e Matteo Renzi dice la sua. Difendendo l"economista, membro dell"esecutivo Conte.Già, sui suoi canali social l"ex presidente del Consiglio, scrive: "Sono un garantista e dunque per me il Ministro #Savona, indagato, non deve dimettersi. Ma proprio per questo dico ad alta voce che Di Maio e i suoi devono vergognarsi. Per anni hanno massacrato persone e famiglie in nome ...

Di Maio : dimissioni Savona? Conoscevamo già l'indagine : Roma, 20 lug., askanews, - l'indagine sui parchi eolici era nota, il vice-premier Luigi Di Maio risponde così al Fattoquotidiano.it quando gli viene chiesto se il ministro Paolo Savona debba ...

Nomine - Di Maio getta acqua sul fuoco : "Mai chieste dimissioni Tria" : Che qualche tensione nel governo ci sia, non è ormai un mistero. Lo dimostra la riunione convocata ieri da Giuseppe Conte (per parlare delle Nomine) e misteriosamente saltata all'ultimo minuto. Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano il motivo di tanto inatteso rinvio, aveva detto che del vertice lui "non ne sapeva nulla".A infiammare i rapporti nell'esecutivo è la partita delle Nomine. Troppo importanti per lasciarle al caso. In ...

Di Maio e Salvini contro l'Inps - durissimo scontro : la richiesta di dimissioni : Quella iniziale tra Di Maio e il Ministero dell'Economia , accusato in un primo tempo di aver inserito la perdita di 80mila contratti a tempo determinato superiori alla durata di 24 mesi , il termine ...

Carige - dietro l'annuncio di dimissioni di Malacalza il pranzo Fiorentino-Lanzalone e la telefonata di Di Maio : Il primo azionista contesta l'amministratore delegato per l’intercettazione con il costruttore Parnasi e per l’incontro con l’avvocato arrestato in cui telefonò il vice premier

Di Maio : "Nessuna richiesta di dimissioni a Raggi" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nonché leader del Movimento 5 Stelle, ribadisce la sua totale fiducia nell’operato di Virginia Raggi. Nonostante la sindaca della capitale sia nel mirino dei media per il nuovo stadio della Roma, il movimento politico fondato da Grillo e Casaleggio continua a darle tutto il proprio supporto. "Non ho notizie di crisi di maggioranza - dice il vicepremier Di Maio ospite di 'Coffee ...

Caso Lanzalone - le risposte di Di Maio : “Ho chiesto immediatamente le sue dimissioni” : Risponde alle domande (a tutte le domande) di Lucia Annunziata, spiega nei dettagli la genesi della consulenza a Luca Lanzalone, si assume le proprie responsabilità. Ma contrattacca, facendo notare di aver chiesto immediatamente (ottenendole) le dimissioni dell’avvocato dalla presidenza di Acea. Insomma, per Luigi Di Maio la vicenda dell’inchiesta sullo stadio della Roma e il sistema Parnasi non hanno creato una questione morale ...