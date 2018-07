Di Maio | Boeri? Non ho potere rimuoverlo

Dl dignità : Boeri : Di Maio ha 'perso contatto con crosta terrestre' : Da qui la risposta infuocata dei ministeri del lavoro e dell'economia, guidati rispettivamente da Luigi Di Maio e Giovanni Tria che hanno parlato di un sabotaggio del provvedimento. Nella polemica si ...

Boeri attacca Di Maio : 'Perde contatto con la crosta terrestre' : Davanti alla commissione Finanza e Lavoro della Camera, il presidente dell'Inps Tito Boeri ha difeso ieri in toto l'operato dell'istituto, chiarendo che la stima sulla potenziale perdita di posti di lavoro a seguito delle nuove norme contenute nel decreto dignità, era stata richiesta proprio dal ministero del Lavoro. Boeri ha anche spiegato che la famosa relazione tecnica, contenente la stima di 8000 posti di lavoro a rischio, è arrivata al ...

Boeri sul Dl Dignità : «Di Maio ha perso il contatto con la crosta terrestre». Palazzo Chigi : «Toni inaccettabili» : Il presidente dell’Inps in audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera ha ribadito il suo pensiero: «8 mila posti persi è ottimistico»

Dl dignità - Boeri attacca Di Maio : "Perso il contatto con la crosta terrestre". Irritazione nel governo : "Io personalmente non sono affatto contrario allo spirito" del decreto legge dignità. Lo ha detto Tito Boeri in audizione nella Commissione Finanze e Lavoro della Camera. Ma su quella stima che ha portato al duro scontro tra Di Maio e il vertice dell'Inps, il presidente dell'Ente non fa passi indietro. Essere d'accordo con lo spirito di un decreto, ha detto, "non mi esime dal fare i conti con la realtà che, spesso, ci impone delle scelte fra ...

Governo contro Boeri : per Conte “toni inaccettabili”. Di Maio : “Oggi faceva opposizione” : Il Governo si schiera compatto contro il presidente dell'Inps Tito Boeri dopo le sue ultime dichiarazioni. Da Palazzo Chigi viene fatta filtrare una forte irritazione soprattutto per i toni definiti "inaccettabili" usati dal presidente dell'istituto di previdenza. Per Luigi Di Maio, Boeri "oggi si è seduto sui banchi dell'opposizione".Continua a leggere

Di Maio e Salvini : "Boeri fa politica" : 23.00 "Boeri dice a me di aver perso il contatto con la realtà. La verità è che oggi si è seduto sui banchi dell'opposizione. Non è la prima volta. Speriamo sia l'ultima". Questo il commento del ministro del Lavoro, Di Maio. Salvini, altro ministro coinvolto da Boeri: "Minacce? Ma quando mai. Il presidente super attaccato alla poltrona dimostra ancora una grande fantasia. Se vuole fare politica con la sinistra che lo ha nominato si candidi, ...

