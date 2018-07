Detenuto in carcere per pedofilia | esce in permesso e viene ucciso

Detenuto transgender violenta 4 donne in carcere/ Trasferito in reparto maschile : polemica sulle linee guida : Un uomo che si dichiara donna, un transgender, senza aver effettuato l'apposita operazione chirurgica ha cercato di assalire quattro compagne di cella nel reparto femminile(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:22:00 GMT)

Corona si lascia andare a confidenze spinte : "In carcere o approfitti di un Detenuto gay o fai da solo" : Sono passati cinque mesi da quando Fabrizio Corona si è lasciato alle spalle le sbarre di San Vittore e ora raccontare quegli anni di reclusione è quasi una passeggiata. Dopo aver parlato della ...

Detenuto aggredisce due agenti nel carcere di Caltanissetta : Due agenti di Polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Caltanissetta. A rendere noto l'episodio, con un comunicato, e' il segretario generale aggiunto del sindacato di categoria Osapp,...

Detenuto minorenne tenta d'impiccarsi nel carcere di Airola : Un Detenuto minorenne ristretto nell'istituto penale minorile di Airola, che ha tentato di togliersi la vita mediante impiccagione, è stato salvato e soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria. ...

Mezzo chilo di droga nell'intestino di un Detenuto nel carcere di Poggioreale : Quarantacinque ovuli, oltre Mezzo chilogrammo di droga, nell'intestino di un detenuto del carcere di Poggioreale. A scoprirlo sono stati gi agenti di polizia penitenziaria che durante un normale giro ...

Francia - Detenuto evade da carcere in elicottero : Fuga spettacolare per un ladro 46enne con lunga carriera alle spalle, già protagonista di un'evasione con dinamite nel 2013

Evasione clamorosa dal carcere. Detenuto scappa in elicottero : clamorosa Evasione di un noto rapinatore francese, Redoine Faid, che è fuggito a bordo di un elicottero atterrato nel cortile di una prigione di e Réau en Seine-et-Marne, nella regione di Parigi. L'...

Francia - Detenuto evade dal carcere in elicottero/ Ultime notizie : fuga choc - complici "armati fino ai denti" : Francia, un malvivente è evaso dal carcere scappando su un elicottero: la fuga esemplare grazie all'aiuto di almeno tre complici armati. Nel 2013 aveva realizzato un'altra evasione.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:59:00 GMT)

Francia - Detenuto evade in elicottero da carcere vicino a Parigi : Spettacolare evasione in Francia. Un ladro con lunga carriera alle spalle, Redoine Faid, 46 anni, è scappato in elicottero dal carcere vicino a Parigi in cui era detenuto. Secondo quanto si apprende ...

Scopre che la figlia di 7 anni è stata uccisa a Vienna - Detenuto evade dal carcere di Bolzano : L'uomo ha saputo dopo diverse settimane del brutale assassinio della bambina. Non è rientrato in cella dopo un permesso. E i parenti del ragazzo accusato dell'omicidio ora temono una vendetta

Carcere Torino - in permesso non rientra in cella : Detenuto evaso : Carcere Torino, in permesso non rientra in cella: detenuto evaso Carcere Torino, in permesso non rientra in cella: detenuto evaso Continua a leggere L'articolo Carcere Torino, in permesso non rientra in cella: detenuto evaso proviene da NewsGo.

Bari - Detenuto 21enne tenta di evadere dal carcere ma resta impigliato nel filo spinato : Un detenuto di 21 anni ha tentato una rocambolesca evasione dal carcere di Bari, in pieno giorno: eludendo i controlli di sicurezza si è arrampicato fino all'estremità del muro perimetrale dove è ...