Design Thinking ad alta risoluzione al Festival della Crescita di Sassuolo

Che cos’è il Design Thinking e perché serve alle imprese : lampadina L’idea di design thinking circola da diverso tempo anche in Italia, dove inizia a essere interiorizzata dalle aziende che vedono in questo approccio un valido aiuto per risolvere le più svariate questioni. Nato negli Stati Uniti, il design thinking, come si può capire dal nome, trae le sue origini dal design. “È una metodologia principalmente di problem solving. I primi contributi sono arrivati negli anni Sessanta, poi ...