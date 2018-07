Denis Ten | medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali | è stato

Morto Denis Ten - star del pattinaggio : «Accoltellato a morte da due ladri» : Denis Ten, kazako di 25 anni, una delle stelle del pattinaggio mondiale, è Morto ad Almaty, in Kazakistan: una morte terribile, ad opera di due ladri che cercavano di rubargli gli specchietti...

Muore il bronzo olimpico kazako Denis Ten - accoltellato da rapinatori : Denis Ten, medaglia di bronzo del 2014 nel pattinaggio maschile, è morto oggi in un ospedale della capitale del paese, Almaty, dopo essere stato aggredito da ignoti. L'atleta, originario del ...

Morto Denis Ten - star del pattinaggio : 'Accoltellato a morte da due ladri' : ... 'L'ISU è profondamente rattristata dalla notizia - si legge in un tweet - Le nostre condoglianze sentite alla famiglia, agli amici e agli ammiratori di Denis in tutto il mondo'. The ISU is deeply ...

Campione di pattinaggio Denis Ten ucciso durante un tentativo di furto : Amico della pattinatrice italiana Carolina Kostner, Denis Ten era considerato il testimonial per eccellenza dello sport kazako nel mondo. "Denis Ten era un grande atleta e ambasciatore dello sport. ...

Pattinaggio sotto shock : ucciso a coltellate Denis Ten - fu bronzo a Sochi 2014 : Considerato il testimonial per eccellenza dello sport kazako nel mondo, Denis era anche uno dei migliori amici della pattinatrice italiana Carolina Kostner. Per diversi anni aveva invitato tanti ...

Kazakistan - muore il pattinatore olimpionico Denis Ten dopo un tentativo di rapina : Il pattinatore Denis Ten è morto in Kazakistan dopo essere stato accoltellato nel corso di una rapina. L'atleta kazako, che ha vinto il bronzo olimpico nel 2014, è morto dopo aver perso tre litri di ...

Pattinaggio artistico - Denis Ten muore accoltellato da due ladri : Tragedia nel mondo del Pattinaggio di figura mondiale. Denis Ten, 25enne kazako e campione olimpico, è stato accoltellato ad Almaty , in Kazakistan, ed è morto poco dopo in ospedale. Il pattinatore cercava di ...

Pattinaggio artistico - SHOCK Denis Ten! Muore a 25 anni accoltellato da due ladri in Kazakistan : Il pattinatore Denis Ten è morto quest’oggi a 25 anni. Una scomparsa a dir poco scioccante e ancor più assurda per le modalità. Ten è stato aggredito mentre si trovava in macchina ad Almaty da due ladri che hanno provato a rubare gli specchietti della sua automobile e che, al tentativo di difesa del kazako, hanno reagito accoltellandolo in maniera fatale. Ten è stato immediatamente soccorso dai passanti e portato in ospedale. Da lì la ...

Assurda morte di Denis Ten : accoltellato da due ladri : Una morte Assurda. Inaccettabile e inconcepibile. Il 25enne kazako Denis Ten, una delle stelle del pattinaggio di figura mondiale, bronzo olimpico a Sochi 2014, argento mondiale a Londra 2013 e bronzo ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro Denis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : subito fuori Andreas Seppi. Denis Istomin vince al tie-break del terzo set : È terminata subito l’avventura di Andreas Seppi all’ATP 250 di Eastbourne, ultimo torneo su erba prima dell’inizio di Wimbledon. L’uzbeko Denis Istomin ha vinto 6-3 6-7 (4) 7-6 (4) in due ore e ventotto minuti di gioco, al termine di un match combattuto, come da tradizione quando questi due giocatori si incrociano. Due dei dieci precedenti, infatti, si sono disputati proprio ai Championships, con una vittoria per parte al ...