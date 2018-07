Decreto dignità | M5S vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri | “Sue valutazioni

Colf - badanti e baby sitter : col Decreto dignità rischio stangata per le famiglie : Nuovo salasso in arrivo per le famiglie: badanti, baby sitter e Colf costeranno di più. L'aumento potrebbe arrivare fino a 160 euro in più all'anno, se non si esclude il settore domestico dagli ...

Decreto dignità - Landini : “Necessario reintrodurre l’articolo 18. Ripristino dei voucher? Una presa in giro” : “Non sono assolutamente d’accordo sull’idea di ripristinare i voucher. Sarebbe una presa in giro e porterebbe a un aumento dello sfruttamento e del precariato. Valuteremo anche se proporre un referendum per l’eventuale abolizione, come quello che lo scorso anno ha portato all’abolizione dei tre articoli del Jobs Act che avevano recepito la normativa sui buoni lavoro”. Così Maurizio Landini, membro della ...

Decreto dignità - Gentiloni : “È un piccolo intervento che però mi preoccupa molto. Ostacola e scoraggia le imprese” : “Il Decreto dignità è un Decreto di piccole dimensioni, che muove da intenzioni comprensibili, non è uno stravolgimento del Jobs act, mi preoccupa però l’impostazione perché invece di incoraggiare, scoraggia le imprese”. Così il deputato Pd ed ex premier, Paolo Gentiloni, alla presentazione di un libro al Maxxi. “Se sento un ministro che dice che il presidente dell’Inps dovrebbe candidarsi e fare politica a me fa ...

Decreto dignità - Boeri : Di Maio ha perso il contatto con la crosta terrestre : Teleborsa, - Il Decreto Dignità continua a far discutere anche se sembra sia stata raggiunta un'intesa tra M5S e Lega sulle modifiche da apportare al testo. Si sarebbe trovato un accordo sui voucher , ...

Il Decreto dignità slitta alla prossima settimana. Accordo raggiunto sui voucher. Dubbi ancora sui contratti a termine : Riuniti dalle undici del mattino fino alle otto di sera, termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto legge Dignità. I viceministri M5s e Lega del Lavoro e dell'Economia con i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni si sono chiusi a oltranza nella sala del governo insieme ai tecnici e ai funzionari di Montecitorio per studiare il provvedimento che il 26 arriverà in Aula e che per adesso si ...

Decreto dignità - intesa M5S e Lega su voucher e incentivi : È stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al Decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei ...

Decreto dignità - Boeri : 'La stima di 8 mila posti persi è ottimistica' - : Il presidente dell'Inps in audizione alla Camera: "Il ministero del Lavoro sapeva che sarebbero scesi gli occupati". Poi la bordata su Di Maio: "Ha perso contatto con la crosta terrestre". E ancora: "...

Decreto dignità - Boccia : “Da Di Maio parole ingenerose. Condividiamo fini ma critichiamo strumenti” : “Sono parole ingenerose, è meglio restare sui fatti ed evitare polemiche gratuite. Abbiamo detto che Condividiamo i fini del governo di ridurre l’uso dei contratti a termine con alcune proposte che abbiamo indicato molto chiaramente. critichiamo strumenti e non governi e ci aspetteremmo dal governo del Paese la stessa cosa nei nostri confronti”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla presentazione del libro ...

Decreto dignità - Boeri : già si prevedeva un calo dei posti di lavoro : Teleborsa, - Il ministero del lavoro aveva già messo in conto una riduzione dell'occupazione a tempo determinato per effetto del Decreto Dignità. A precisarlo il presidente dell' INPS , Tito Boeri , ...

Decreto dignità - Boeri smonta la teoria della manina : “Relazione tecnica sei giorni prima della trasmissione al Colle” : “L’Inps ha condotto le stime su dati quasi interamente forniti dal Ministero del Lavoro e ha avuto due giorni a disposizione per effettuare le stime, una volta ricevuti i dati dal Ministero. Inoltre, la Relazione tecnica con la stima dell’impatto occupazionale negativo” del Decreto dignità “è pervenuta al Ministero una settimana prima della trasmissione del provvedimento alla Presidenza della Repubblica”. Lo ha ...