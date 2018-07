Decorata con medaglia d' argento al valore | il maresciallo Sebastio della Guardia costiera

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma - Soddisfazione ed orgoglio per la Direzione Marittima –di Pescara in occasione dei festeggiamenti per il 153° anniversario dell’istituzione del Corpo, avvenuta il 20 luglio 1865 con la firma da parte del re Vittorio Emanuele II del Decreto istitutivo n.2438. Durante la cerimonia che si è svolta a Roma presso il Comando Generale, al 1°Nocchiere di Porto Lucianoè stata consegnata lad’aldi Marina. Il Sottufficiale, tarantino di nascita ma ormai pescarese di adozione, è stato decorato, nella solenne commemorazione, dal PresidenteCamera, Onorevole Roberto Fico, alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Onorevole Danilo Toninelli e di altri importanti cariche ...